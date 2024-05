Hrvatski tekvondo, a poglavito Marjan, nedostižna je tvornica odličja

U ponedjeljak se u Hrvatsku vratila tekvondaška reprezentacija Hrvatske sa sedmero medaljaša. Matea Jelić (73 kg), Bruna Duvančić (49 kg), Ivana Arelić (63 kg) i Josip Teskera (54 kg) vratili su se s broncama a Lena Stojković (46 kg), Nika Karabatić (57 kg) i Toni Kanaet (80 kg) stigli su ovjenčani naslovima prvaka Europe.

Sedamnaestogodišnjoj Niki Karabatić je to prvo seniorsko zlato, 28-godišnjem Toniju Kanaetu drugo a 22-godišnjoj Leni Stojković treće u nizu.

Za nama je tjedan velikih uspjeha u borilačkim sportovima pa su tako karataši, na svom Prvenstvu Europe, održanom u Zadru, osvojili četiri odličja - tri zlata i broncu - no očito je da nitko od pojedinačnih sportova po učinkovitosti ne može parirati tekvondou. A naročito ne Taekwondo klubu Marjan koji s novih pet medalja (Kanaet, Stojković, Karabatić, Jelić, Duvančić) sada ima čak 136 odličja s najvećih natjecanja svih uzrasta i to u samo 24 godine.

- Po podacima koje sam dobio od glavnog tajnika Hrvatskog taekwondo saveza Josipovića, ovaj sport je, otkako je hrvatske samostalnosti, prešao brojku od 400 medalja osvojenih na najvećim svjetskim natjecanjima svih uzrasta - kazao je, u prigodi svečanog dočeka u zagrebačkoj zračnoj luci, dopredsjednik HTS-a Dragan Primorac.

- Od olimpijskih sportova tekvondo je već neko vrijeme najuspješniji. Prošle godine, od svih medalja sa svjetskih prvenstava u olimpijskim sportovima, a njih je bilo deset, čak šest su osvojili tekvondaši. Na Europskim igrama u Poljskoj, Hrvatska je osvojila ukupno 13 medalja od čega su tekvondaši osvojili sedam, dakle više od polovice - prisnažio je izbornik Toni Tomas.

A ono što najbolje govori o širini ove reprezentacije jest i to što je malo nedostajalo da Hrvatska u Beogradu osvoji osam ili čak devet odličja. Naime, svjetski prvak Marko Golubić imao je peh da je u olimpijskoj kategoriji do 68 kg, u koju se spustio iz svoje do 74 kg, u borbi za medalju naletio na svjetskog prvaka Britanca Sindena. Doris Pole je pak, također u borbi za medalju i to sa Srpkinjom Perišić, ozbiljno zakinuta dok je europski prvak Ivan Šapina (87 kg) izgubio od kasnijeg finalista Norvežanina Odermanna.

A Golubić i Šapina su kvalificirani olimpijci i zacijelo će formu tempirati za kraj srpnja i početak olimpijskih natjecanja. A tko će biti putnica u kategoriji do 49 kilograma trebali bismo saznati ovog tjedna kada izbornik Tomas odluči hoće li u Pariz voditi dvostruku svjetsku i trostruku europsku prvakinju Lenu Stojković ili će prednost dati Bruni Duvančić, djevojci kojoj je olimpijska do 49 kilograma prirodna kategorija.

Sve njih kroz borbe vodili su trenerski Toni Tomas, Veljko Laura (Šišo) i Dejan Mesarov. Kao što smo već pisali, Tomas je "il fenomeno" koji je izveo što nikome dosad nije pošlo za rukom. U istoj je kategoriji do finala doveo tekvondašice iz dvije različite zemlje a onda je, za vrijeme finala, s tribina uživao u plodovima rada. Šišo je pak u istom dana osvojio dva trenerska zlata, s Tonijem Kanaetom i Lenom Stojković a vodio je i finale zlatne Nike Karabatić.

Mesarov ovaj put nije bio medaljaške sreće no ne smijemo smetnuti s uma da on ima dva plasirana olimpijca (Golubić, Šapina) s kojima je na prethodnom Svjetskom prvenstvu osvojio zlato (Golubić) i srebro (Šapina).