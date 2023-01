Đoković prvi put nakon izbacivanja dao intervju Australcima: 'Potom je sve izmaklo kontroli'...

Srpski tenisač Novak Đoković (35) vratio se na Australian Open nakon što mu prošle godine nisu dopustili da nastupi na Grand Slamu, već su ga deportirali iz zemlje. Razlog je bila činjenica da se nije cijepio protiv koronavirusa, dobio je i trogodišnju zabranu ulaska u Australiju, ali ista je ukinuta i Nole će sada nastupiti na turniru kojeg je osvojio već devet puta.

Dao je prvi intervju tamošnjim novinarima, točnije televiziji 9 News, po povratku u Down Under, u kojem je prokomentirao prošlogodišnju situaciju.

- Mnogi ljudi još ne znaju što je bilo, imaju potpuno pogrešnu pretpostavku o tome što se dogodilo. Bilo je još dvoje ili troje ljudi koji su došli u Australiju prije mene s potpuno istim izuzetkom koji sam i ja imao te im je odobren boravak u zemlji. Ja sam se samo pridržavao pravila. Moje izuzeće je verificirano od strane nezavisnog tijela i panela liječnika. Ušao sam u Australiju sa svim važećim papirima - započeo je.

