Hrvatski izbornik obukao bijelu majicu: 'Želio sam motivirati naše hajdukovce'

Duje Ajduković je na impresivan način došao do svoje prve pojedinačne pobjede, iako mu je ovo bio tek drugi reprezentativni nastup u karijeri, a svladavši Jorisa de Loorea sa 6-1, 6-4 zadržao je Hrvatsku u ravnopravnoj borbi s Belgijom za mjesto u grupnoj fazi završnice Davis Cupa.

"Odigrao sam dosta dobar meč. Prošli tjedan sam imao jako puno mečeva u sličnim uvjetima i došao sam u dobroj formi. Od sebe sam u najmanju ruku očekivao solidan meč i dobru borbu, a bilo je i više", rekao je 22-godišnji Splićanin koji je izvukao iz sebe sjajan meč u prilično teškim okolnostima nakon poraza Marina Čilića u prvom meču.

"Naravno da je bilo malo teže, s obzirom na to da je Marin izgubio. Na kraju krajeva, fokusiraš se na svoj meč, na ono što možeš kontrolirati - i to je to."

Nakon što je izvukao 15-40 u prvom gemu meča, Ajduković je jednostavno ostavio suparnika bez ikakvih izgleda. S devet uzastopnih gemova je poveo 6-1, 4-0 i za 46 minuta gotovo završio meč. Sve je u njegovoj igri bilo na visokoj razini, a pogotovo servis.

"Servis je bio jako dobar, i prvi i drugi. Osjećao sam se dobro pa sam i iz drugog servisa tražio dosta. Zalomila se neka dupla, većinom su bile na manje važnim poenima. Lopte su dosta zahtjevne i ako se ne igra punom brzinom, jako se lako izgubi kontrola".

Takav pristup mu je donio najznačajniju pobjedu u karijeri, bez obzira na neke prijašnje, posebno iz prošle godine, koje su ga dovele do toga da bude kandidat za reprezentaciju.

"Ne može se to usporediti. Možda prošle godine, kad nisam bio u dobroj situaciji pa su te pobjede na Challengerima značile jako puno, ali ne može se usporediti s ovim."

Osjećaj igranja pred tisućama navijača, koji su skandirali njegovo ime, nešto je što do sada nije imao priliku doživjeti.

"Atmosfera je bila nevjerojatna. Od samog početka do kraja. Odajem im počast."

Iako je bio u pripremama za svoj meč, gledao je i Čilićev dvoboj protiv Bergsa. Nije ostao iznenađen prezentacijom belgijskog tenisača.

"Igrao je jako dobro i servirao jako dobro. Bilo je tu stvari koje se moglo iskoristiti, koje je Marin jako dobro koristio, ali je stvarno jako dobro servirao. To ćemo proanalizirati."

Zovko: Marin je uvijek prva opcija

Izbornik Velimir Zovko je u poziciji debitanta, iako iza sebe ima vrijednu tenisku biografiju. I on se morao prilagoditi na stres koji sa sobom donose mečevi u Davis Cupu.

"Morao sam promijeniti majicu nakon prvog meča. Obukao sam bijelu, da motiviramo naše hajdukovce, a onda je krenula dalmatinska bura", našalio se izbornik, a onda se ozbiljnim riječima osvrnuo na ulogu Marina Čilića u ovoj reprezentaciji.

"Moramo mu odati priznanje, i sportsko i kao čovjeku. On je sportska veličina i nama u momčadi puno znači, bez obzira na ishod ovog meča. Takva volja, takvo srce, takav lider, da bi mu svi trebali poštovanje iskazati. Marin je uspio na srce izvući drugi set i onda se desio jedan nespretan gem. Bergs je poslije servirao da je dao minimalnu šansu. Bio je njegov dan. Svaka čast Marinu što je uspio izvući ovakav meč s toliko malo treninga. Evo, 1-1 je, sutra jako zanimljiv dan i jedva ga čekamo."

Izbornik nema dileme oko toga tko bi trebao igrati peti meč, ako će rezultat biti 2-2.

"Marin je uvijek prva opcija. Dobro se osjeća. Sad je i iskusniji za ovaj jedan meč, gdje smo vidjeli gdje bi možda mogao još dignuti svoju igru."

Mnogo će toga ovisiti o rezultatu dvoboja parova, koji pri rezultatu 1-1 ima posebnu težinu. Što se Duje Ajdukovića tiče, Hrvatska je favorit.

"Za mene su Ivan (Dodig) i Mate (Pavić) najbolji par u Davis Cupu."

Odigra li I Duje na subotnjoj razini, možda Marinov angažman neće biti ni potreban.