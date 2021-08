Hrvatske košarkašice u skupini sa Srbijom i Bugarskom

Hrvatske košarkašice će u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2023. godine koje se igra u Sloveniji i Izraelu za suparnice u skupini E imati aktualne europske prvakinje Srbiju te Bugarsku, odlučio je ždrijeb održan u petak u Muenchenu.

U kvalifikacijama će sudjelovati 38 reprezentacija i domaćini Slovenija i Izrael, a podijeljene su u osam skupina po četiri reprezentacije, dok dvije skupine imaju po tri.

Na EP će se plasirati prvoplasirane ekipe iz svake od 10 skupina i četiri najbolje drugoplasirane reprezentacije. Kvalifikacije se igraju u tri etape, od 11. do 14. studenog 2021., od 24. do 27. studenog 2022. i od 24. do 27. veljače 2023. godine.

U skupini A su Belgija, Bosna i Hercegovina Njemačka i Makedonija, u skupini B su Francuska, Ukrajina, Litva i Finska, u skupini C su Španjolska, Mađarska, Rumunjska i Island, u skupini D su Turska, Slovenija, Poljska i Albanija, u skupini F su Rusija, Crna Gora, Danska i Austrija, u skupini G Grčka, Velika Britanija, Portugal i Estonija, u skupini H su Italija, Slovačka, Luksemburg i Švicarska, u skupini I Bjelorusija, Češka, Nizozemska i Irska, a u skupini J Švedska, Latvija i Izrael.