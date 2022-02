Hrvatska u znaku broja 11; imamo 11 predstavnika, a dosad smo osvojili 11 medalja

Od 13 sati po srednjoeuropskom vremenu u pekinškom Ptičjem gnijezdu započet će svečanost otvorenja Zimskih olimpijskih igara na kojima će Hrvatsku predstavljati 11 sportaša i sportašica. A najsretniji među njima bit će dvoje debitanata kojima je pripala ta čast da u ovakovoj prilici nose hrvatsku zastavu.

Bit će to 20-godišnji nordijac Marko Skender i 18-godišnja alpinka Zrinka Ljutić koja je, u posljednji čas, uskočila umjesto Leone Popović koja još nije skupila dovoljan broj negativnih nalaza na COVID-19. U utrci s vremenom Leona je izgubila mogućnost da nastupi u ponedjeljak u veleslalomu, ali se direktor skijaške reprezentacije Vedran Pavlek nada da će nastupiti u srijedu u slalomu.

Spriječen je bio i Filip Zubčić, ali zbog plana treninga. Naime, s obzirom da prvu utrku vozi tek u nedjelju 13. veljače, Zubčić će svečanost otvaranja gledati iz Hrvatske jer u Kinu putuje tek 5. veljače (u subotu), i to preko Pariza.

Inače, oboje mlađahnih stjegonoša vrlo je uzbuđeno pa kazuju:

– S velikim uzbuđenjem Zrinka i ja odbrojavamo sate do početka svečanosti otvorenja – kazao je stjegonoša Marko, a slično je zborila i Zrinka:

– To mi je velika čast i ja se jako veselim.

Ivica je bio srebrni "pehist"

A kad smo već kod broja 11, koliko imamo predstavnika, to je i broj dosad osvojenih hrvatskih odličja na Igrama na snijegu i ledu, od kojih je samo jednu osvojio sportaš koji se ne preziva Kostelić, a bio je to biatlonac Jakov Fak koji je 2010. u Vancouveru osvojio broncu.

Na tim Igrama Ivica Kostelić osvojio je dva srebra, u kombinaciji i slalomu, a odličje istog sjaja osvojio je i na prethodnim (Torino, 2006.) i na sljedećim Igrama (Soči, 2014.). Tako se sportaš iz galerije najvećih koje je Hrvatska imala umirovio s četiri olimijska srebra što je fascinantan domet, a još nevjerojatnije je koliko je blizu bio zlatu, no nikad mu se zvijezde nisu poklopile.

Foto: Z1020/DPA Ivica Kostelic of Croatia sows his two silver medals during the Medal ceremony for the Alpine Skiing Men's Slalom at Whistler Medal Plaza during the Vancouver 2010 Olympic Games,in Whistler, Canada, 27 February 2010. Photo: Martin Schutt +++(c) dpa - Bildfunk+++/DPA/PIXSELL

U Vancouveru je za slalomskim pobjednikom Razzolijem zaostao 16 stotinki, a za zlatnim u kombinaciji Bodeom Millerom 33 stotinke. U Torinu je od kombinacijskog zlata, koje je uzeo Ligetty, bio udaljen 53 stotinke, a u Sočiju je bio drugi, samo 34 stotinke sporiji od autsajdera iz Švicarske Villette.

Ivica je u te četiri utrke za pobjednicima, olimpijskim besmrtnicima, zaostao sveukupno 136 stotinki. Dakle, sekundu i 36 stotinki. A to je tek nešto dulje nego što vam treba da izgovorite riječ Mississippi koju Amerikanci obično koriste kad odbrojavaju sekunde.

Dva olimpijska srebra ima i Ivičina sestra Janica, no ona pak ima olimpijskih zlata (četiri) koliko i njezin stariji brat srebra. A tri je osvojila na istim Igrama, 2002. u Salt Lake Cityu. Pribrojimo li tome i srebro u superveleslalomu, doista nije pretjerano reći da je Janica tada postigla nedostižno.

Po broju olimpijskih medalja Janicu će možda prestići Mikaela Shiffrin, koja ih zasad ima tri, no teško nam je povjerovati u to da 26-godišnja Amerikanka može osvojiti tri zlata na istim Igrama. "Croatian sensation" vrištali su tada komentatori, inspirirani skijaškom perfekcijom koja je prema mišljenju njezina brata Ivice, a posebno njezina druga veleslalomska vožnja, nešto najbliže tehničkom savršenstvu.

Četiri godine poslije osvojila je Janica još dvije olimpijske medalje (zlato i srebro) nakon čega je izborila svoju treću ukupnu pobjedu u Svjetskom kupu te sa samo 24 godine zaključila karijeru i otišla u legendu.

Foto: SVEN SIMON Olympische Winterspiele Salt Lake City 2002 Riesenslalom Damen,Janica KOSTELIC,CRO, Ski Alpin,mit drei Gold und einer Silbermedaille

Janica kao da je čekala da zajedno s bratom osvoji olimpijsku medalju što se i dogodilo u Torinu kada su se ona i Ivica, nakon njegova kombinacijskog srebra, u ciljnoj ravnini dobrano isplakali od sreće. A to je trenutak za koji će Ivica reći da je najemotivniji u njegovoj bogatoj karijeri.

Nakon što je Jakov Fak te 2010. osvojio broncu u sprintu na 10 kilometara, ponadali smo se da će ovaj Mrkopljanin to činiti i na sljedećim Igrama. I činio je, ali ne pod hrvatskom zastavom (koju je nosio na otvaranju u Vancouveru), nego slovenskom. Prema priči Slovenci su ga diskretno ucijenili da neće više moći s njima trenirati (jer kvalitetnih uvjeta u Hrvatskoj nije imao) pa je promijenio državljanstvo i te 2018. u Pyeongchang za Sloveniju osvojio srebro.

Nakon Janičinih zlata, Ivičinih srebra i Fakove bronce, najbolji plasman na nekim Zimskim olimpijskim igrama, a da nisu u pitanju Kostelići, bilo je deseto mjesto Sande Dubravčić u umjetničkom klizanju na Olimpijskim igrama u Sarajevu 1984.

Na posljednjim Igrama održanim u korejskom Pyeongchangu 2018. najbolji plasman od 19 hrvatskih sudionika izborio je Filip Zubčić, koji je bio 12. u alpskoj kombinaciji. On će i na ovim Igrama biti najjači hrvatski adut. Uz njega, izglede za solidan plasman imaju još i Leona Popović i Matej Vidović no oni se ne mogu smatrati kandidatima za medalju kao što je to Zubčić, ali iz drugog reda favorita, jer se ove sezone u disciplini (veleslalom) u kojoj je dvaput osvojio broncu u Svjetskom kupu nije iskazao.

Za većinu je važno sudjelovati

Svi ostali otputovali su u olimpijsku Kinu s primarnim geslom "važno je sudjelovati", doživjeti olimpijsko iskustvo i dati sve od sebe, pomaknuti osobne granice koje su, nažalost, daleko od medaljaških postolja. No da nema Olimpijskih igara, za neke od njih šira sportska javnost (nordijci plus Aščić u short-tracku ili Jugovac u snowboardu), nažalost, ne bi ni čula. A u pitanju je veliki trud u sportovima u kojima Hrvatska nema tradicije, infrastrukture pa ni zaletišta za priključak svjetskom vrhu.

I zato su ovo dani – jer jedino Olimpijske igre imaju tu snagu – kada se njihovo ime spominje bez obzira na konačni plasman. Već i sam plasman na Olimpijske igre, za što je trebalo zadovoljiti zahtjevnu normu, za njih je svojevrsna medalja.

Već prvog dana Igara u kvalifikacijskim natjecanjima nastupaju jedine naše predstavnice koje se ne natječu na skijama – Valentina Aščić (na 500 metara) i Lea Jugovac (slopestyle).