Hrvatska u polufinalu sa senzacijom prvenstva. Evo gdje gledati utakmicu barakuda

ODLAZE U POLUFINALE

Tucak nakon žestokog derbija: 'Ovo pokazuje da smo vaterpolska velesila. Nitko to ne može osporiti'

"Dogodi se neki posrtaj, ali to te tjera da budeš bolji i jači. Ova snaga i karakter koju su igrači pokazali nakon one velike potrošnje na Euru u Hrvatskoj, meni je to strašno drago i ponosan što imam ovakve divne dečke", rekao je hrvatski izbornik Ivica Tucak