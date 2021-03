Hrvatska tuguje za još jednim velikim sportašem, umro je Josip Alebić

Josip Jozo Alebić, čuveni atletičar rođen u Hrvacama kod Sinja, preminuo je u 74. godini, prenosi Slobodna Dalmacija.

Alebić se atletikom počeo baviti u 1962. godine u splitskom atletskom klubu ASK, a kao član tog kluba bio je sudionik triju Olimpijskih igara.

Na prvim Olimpijskim igrama 1972. godine u Münchenu nastupio je u prednatjecanju utrke na 400 metara i štafetnoj utrci 4 x 400 metara. Na svojim drugim Igrama 1976. u Montrealu nastupio je u četvrtfinalu u utrci na 400 metara, a na Igrama u Moskvi 1980. nastupio je u četvrtfinalu utrke na 400 metara te u prednatjecanju štafetne utrke na 4 x 400 metara.

Na Europskom dvoranskom prvenstvu održanom u poljskim Katovicama osvojio je srebrnu medalju u utrci na 400 metara. Srebrnu je medalju osvojio i u štafeti Europe 4 x 400 metara na prvom Svjetskom atletskom kupu u Düsseldorfu 1977. godine.

Dvije zlatne medalje osvojio je na Mediteranskim igrama 1975. u utrci na 400 metara i štafetnoj utrci 4 x 400 metara. Četiri godine kasnije, na Mediteranskim igrama u Splitu osvojio je broncu na 400 metara te srebro u štafeti 4 x 400 metara.

Bio je višestruki je prvak Jugoslavije i Hrvatske na 200 i 400 metara te u štafeti 4 x 400 metara.

Prvak Jugoslavije na 200 metara bio je od 1975. do 1977., a na 400 metara je prvak bio 1972. te od 1974. do 1977. i od 1979. do 1981. godine. Prvak Balkana na 400 metara bio je od 1972. do 1977. godine.

Godine 1977. proglašen je Sportašem godine u izboru zagrebačkih Sportskih novosti. Dobitnik je Državne nagrade za sport "Franjo Bučar" iz 2013. godine za životno djelo.

Za "iznimna športska dostignuća, te doprinos splitskoj i hrvatskoj atletici" dobio je nagradu za životno djelo Grada Splita 2012. godine