Hrvatska reprezentacija zbog korone može ostati bez Olimpijskih igara! Evo što se treba dogoditi

Čini se da Japanci ovog trenutka baš i nisu raspoloženi ugostiti Olimpijske i Paraolimpijske igre ovog ljeta. Tako barem sugeriraju rezultati ankete koju je među tamošnjim pukom provela izvještajna agencija Kyodo News.

Anketari su došli do poražavajućeg rezultata za atmosferu vezanu za domaćinstvo najvećem sportskom natjecanju na planetu. Naime, čak 35,3 posto japanskih građana priželjkuje potpuno otkazivanje Igara, a njih 44,8 posto predlaže novu odgodu.

Proglašeno izvanredno stanje

Do takvog raspoloženja među građanima Zemlje Izlazećeg Sunca došlo je u danima kada su, zbog porasta broja zaraženih koronavirusom, tokijska predgrađa Kanagawa, Saitama i Chiba kao i sam Tokio proglasili izvanredno stanje.

Početak Igara predviđen je za 23. srpnja pa za takve odluke Organizacijski obor Olimpijskih igara, ali i Međunarodni olimpijski odbor još uvijek imaju dovoljno vremena. A kao spasonosno rješenje mnogi vide upravo u procjepljivanju sudionika što trenutačno otvara i neka etička pitanja. Na njih je upozorila i olimpijska pobjednica u hrvanju Kanađanka Erica Wiebe koja je kazala:

– Ja želim predstavljati svoju zemlju i inspirirati nove naraštaje no prije svega ja trebam da moja zajednica bude sigurna. I zato se ja ne želim cijepiti prije no što to učine ranjive skupine, među njima i moji roditelji koji su planirali putovati u Tokio da bi me podržali na licu mjesta.

Tako je Wiebe reagirala na ovu izjavu svog sunarodnjaka, dugogodišnjeg člana MOO-a Dicka Pounda:

Kvalifikacije vaterpolista

– Kanada će u Tokiju imati od 300 do 400 sportaša i omogućiti im da se cijepe, iz svote od više milijuna cjepiva, ne bi trebalo izazvati pobunu u javnosti. To je odluka koju će morati donijeti svaka zemlja i meni je jasno da će se tu pričati ako sportaši upadaju preko reda, no to je najrealniji način na koji bi se Igre mogle učiniti sigurnima.

Takvo pitanje u Hrvatskoj je već otvoreno na primjeru vaterpolista koje u veljači u Nizozemskoj čeka olimpijski kvalifikacijski turnir s kojeg mogu otpasti – i tako ostati bez nastupa u Tokiju – dogode li se u sastavu samo trojica pozitivnih na COVID-19.