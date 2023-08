Hrvatska reprezentacija ostala bez finala: Španjolci bili uspješniji u polufinalu s 37-29

Hrvatska muška rukometna reprezentacija do 19 godina nije se uspjela plasirati u finale Svjetskog prvenstva u Varaždinu, uspješniji su u polufinalu bili vršnjaci iz Španjolske sa 37-29 (15-11).

Hrvatska je odlično krenula u dvoboj i sredinom prvog poluvremena imala vodstvo od 8-5. No, tada je stala i Španjolska se ekspresno vratila u rezultatsku ravnotežu, a onda do poluvremena i napravila veliku prednost. Serijom 9-2 Španjolci su stigli do vodstva 14-10, a u nastavku je njihova prednost rasla i do najvećih 10 golova (32-22).

Petar Krupić s devet i Aleksandar Čaprić sa sedam pogodaka bili su najefikasniji u sastavu Hrvatske, dok je Xavier Gonzalez Unciti postigao 11 poodaka uz stopostotnu realizaciju za Španjolsku.

Hrvatska će tako u nedjelju od 17.30 sati igrati za treće mjesto protiv Egipta, dok će Španjolska također u nedjelju, ali od 20 sati igrati finale protiv Danske s obzirom da je u prvom polufinalu Danska svladala Egipat sa 39-35 (23-18).

VIDEO Golman Ivan Lučić nakon utakmice: 'Ako mi budemo mi, sve će biti dobro'