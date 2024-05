Nikada do sada vatreni nisu išli s blagoslovom Pape. S krunicama iz Vatikana mogli bi ispisati povijest

Hrvatske nogometne reprezentativce uoči nastupa na Europskom prvenstvu u Njemačkoj primit će čak dvojica državnika: 26. svibnja ugostit će ih u Zagrebu predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, a 5. lipnja u Vatikanu bit će na audijenciji kod pape Franje. Nikada do sada vatreni nisu išli na veliko natjecanje s blagoslovom Božjega izaslanika na zemlji. Bit će to osobit znamen za naše igrače, ali i osobita hipoteka. Budimo načas malo sugestivni: papa Franjo primio je u listopadu 2019. godine reprezentativce Italije, a oni su s krunicama iz Vatikana u lipnju 2021. postali europski prvaci.

GALERIJA Koje nekretnine posjeduje Zlatko Dalić?

Počeli smo ovu priču nenogometnim temama, s obzirom na to da u onom nogometnom dijelu Dalićeva obraćanja o popisu za EP zapravo nema nikakvih iznenađenja.

– Bilo je dilema oko Vlašića, ali njegovo je stanje puno bolje. Dogovor je da se priključi 27. svibnja, a ako 1. lipnja ne bude potpuno spreman, otići će kući i onda ćemo zvati nekog drugog – kazao je izbornik Dalić, a na temu Europskog prvenstva istaknuo:

Nema pritiska

– Svjesni smo velike ambicije i očekivanja svih, ali isto tako svjesni smo koliko dobrih reprezentacija na Euru ima. Imamo najtežu moguću skupinu, bit će zaista jako, jako teško. Napravili smo rezultat koji smo morali, a to je plasman na Euro. Sve ostalo je bonus. Nema nikakvog pritiska i idemo napraviti sve da budemo što bolji. Svjesni smo da nikad nećemo imati brojniju podršku navijača nego na ovom Euru, znam da očekuju puno od nas i mi ćemo se truditi. Vjerujem u ove igrače i popis i vjerujem da možemo napraviti dobar plasman. Ponavljam, ne želim stvarati pritisak igračima, želim da uživamo u nogometu i da Hrvatska bude sretna i ponosna.

Kakvo je stanje s Perišićem?

– Stalno smo u kontaktu, on radi sve po planu. Učinio je sve da se vrati u formu, nadam se da će tako i biti. Imamo još 15 dana, nećemo ništa forsirati i veliki je dobitak da se vratio. Svjesni smo da nije u top formi, ali poznavajući njega, sve će napraviti da bude. Od mene ima sve pohvale za ovo što je napravio da bi se vratio.

VEZANI ČLANCI:

Kakva je situacija s Modrićem, odgovara li mu da je iza njega lakša sezona?

– Ne odgovara njemu ovakva lakša sezona. On mora svaku utakmicu biti na terenu i onda je on pravi. Svaki dan smo u kontaktu, znam da je igrao malo manje utakmica, ali on jedva čeka da dođe u reprezentaciju, da bude naš vođa – odgovorio je Dalić, koji će Luku, Brozovića i Marija Pašalića na pripremama vidjeti tek 3. lipnja.

Kakvo je stanje Ante Budimira i što je presudilo da pozovete Labrovića, a ne Kotarskog?

– Vratio se Budimir u puni trening, prekjučer je igrao 15-ak minuta i njegovo stanje je dosta dobro. Treninzima će doći u pravu formu. Šteta što se ozlijedio, mogao je biti prvi strijelac La Lige. Bit će pravi u reprezentaciji, on dolazi u kamp 29. svibnja. Labrović je cijelu sezonu branio dobro, Rijeka se borila za naslov prvaka i u finalu Kupa je, a Kotarski je budućnost – istaknuo je izbornik.

Kad gledate formu igrača, jeste li optimist?

– Kod mene je optimizam uvijek prisutan. Većina igrača igra dobro, neki su osvojili i trofeje, a neki trebaju više ako žele igrati za reprezentaciju, i to ću im i reći. Vjerujem da ćemo se u ovih desetak dana posložiti, ali problem je što krećemo na pripreme s 12 igrača, a poslije će se priključiti ostali. Ne možemo ih sve pozvati odmah nakon završetka sezone, moraju se odmoriti. Tek 3. lipnja bit ćemo svi zajedno i onda krećemo s pravim pripremama. Kad god smo imali duži kamp, dobro smo se posložili. Znam da puno možemo, ali ponavljam da ima puno velikih reprezentacija na Euru. Pritiska nema jer je Hrvatska napravila jako puno. Digli smo letvicu jako visoko, a to realno nije normalno. To što je Hrvatska napravila... Engleska je u zadnjih 58 godina osvojila samo jednu medalju, a Hrvatska četiri. Hrvatska je pokazala da smo najbolji kad je najteže, svjesni podrške stotina tisuća naših navijača u Njemačkoj. Pokušat ćemo ne razočarati – naglasio je Dalić.

Prosječna vrijednost 12,87 mil.

Prosječna dob naših 26 reprezentativaca je 27,69 godina. Na prošlom Europskom prvenstvu, 2021. godine, Hrvatska je bila još starija, s prosječnom dobi igrača od 27,8 godina, dok je u odnosu na SP u Kataru 2022. godine tek neznatno ostarjela, tada je imala prosjek 27,4 godine. Ukupna tržišna vrijednost reprezentativaca je 334,7 milijuna eura, što znači da prosječni reprezentativac vrijedi 12,87 milijuna. Najskuplji je Joško Gvardiol, težak čak 75 milijuna eura, dok najnižu vrijednost ima 35-godišnji Domagoj Vida, milijun i pol eura.