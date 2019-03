Hrvatska je na startu kvalifikacija izgubila samo jednom, znate li od koga?

Hrvatska nogometna reprezentacija do sada je sudjelovala u kvalifikacijama za 12 velikih natjecanja i pritom je 10 puta bila uspješna, izborivši po pet nastupa na svjetska i europska prvenstva.

Hrvatska je u 12 utakmica na otvaranju kvalifikacijskih ciklusa upisala sedam pobjeda, četiri neodlučena ishoda i jedan poraz uz pozitivnu razliku pogodaka 19-4. Jedini poraz 'Vatreni' su doživjeli na startu kvalifikacija za EP 2000. u Belgiji i Nizozemskoj od Irske u Dublinu i na koncu smo bili treći u skupini ostavši bez plasmana na EP.

Hrvatska je prvi kvalifikacijski susret za neko EP igrala 4. rujna 1994. u Tallinu protiv Estonije. 'Vatreni', koje je tada vodio Miroslav Blažević, slavili su 2-0 golovima Davora Šukera (45, 69). Na koncu smo bili prvi u skupini izborivši plasman na EURO u Engleskoj.

Kvalifikacije za EP 2000. u Belgiji i Nizozemskoj otvorili smo porazom u Dublinu od Irske 0-2. Domaćin je sve riješio u prvih 18 minuta golovima Denisa Irwina (2-11m) i Roya Keanea (18). Bio je to naš jedini poraz u skupini, no Hrvatska se nije uspjela plasirati na EP. Jedino na kojem do sada nismo bili.

Problema je bilo i na startu kvalifikacija za EP u Portugalu 2004. U prvom susretu u Osijeku smo dočekali Estoniju odigravši 0-0. Ipak, momčad koju je vodio Otto Barić je izborila EP preko Slovenije u dodatnim kvalifikacijama.

Kvalifikacije za EP 2008. u Austriji i Švicarskoj otvorili smo gostovanjem u Moskvi protiv Rusije. Prvi put u kvalifikacijama za Hrvatsku je zaigrao Luka Modrić, a izbornik Slaven Bilić tada je gurnuo u prvi plan još nekoliko igrača. Utakmica je završila bez pogodaka, a obje ekipe su kasnije izvadile vizu za EP.

Na put prema EP-u Poljskoj i Ukrajini 2012. krenuli smo iz Rige ostvarivši pobjedu 3-0 protiv Latvije golovima Mladena Petrića (43), Ivice Olića (51) i Darija Srne (82). Na koncu smo bili drugi iza Grčke, a u dodatnim kvalifikacijama smo slavili protiv Turske.

Pobjedu smo ostvarili i na otvaranju kvalifikacija za EP u Francuskoj 2016. Prvo kolo u skupini H donijelo nam je domaći ogled protiv Malte i pobjedu 2-0 golovima Luke Modrića (46) i Andreja Kramarića (81). Na kraju smo bili dugi u skupini iza Italije, ali je i to bilo dovoljno za plasman na EURO.

Prve kvalifikacije za svjetsko prvenstvo igrali smo 1996. godine, a otvorili smo ih uvjerljivom pobjedom u Bologni protiv Bosne i Hercegovine sa 4-1. Strijelci za hrvatsku vrstu bili su Slaven Bilić (13), Goran Vlaović (32) i Alen Bokšić (64, 85), dok je pogodak za BiH zabio Hasan Salihamidžić (25). Hrvatska je u tim kvalifikacijama bila druga iza Danske, ali je potom preko Ukrajine u baražu dohvatila kartu za Francusku gdje je dogurala do svjetske bronce.

Četiri godine kasnije lovili smo SP u Južnoj Koreji i Japanu, a u prvom susretu upisali smo važan bod u Bruxellesu protiv Belgije odigravši 0-0. Utakmicu je vodio Blažević, međutim nakon domaćeg remija protiv Škotske u idućem kolu na klupi ga je zamijenio Mirko Jozić. Hrvatska je završila kvalifikacije osvojivši prvo mjesto i direktan plasman na Daleki istok.

Kvalifikacije za SP u Njemačkoj 2006. započeli smo u Zagrebu pobjedom protiv Mađarske sa 3-0. Momčad je vodio Zlatko Kranjčar, a golove su zabili Dado Pršo (31), Ivan Klasnić (54) i Gabor Gyepes (80-ag). Skupinu smo zaključili na prvom mjestu plasiravši se u Njemačku.

U kvalifikacijama za SP 2010. reprezentaciju je vodio Slaven Bilić, a natjecanje u skupini 6 započeli smo pobjedom protiv Kazahstana sa 3-0. Strijelci u sigurnoj pobjedi bili su Niko Kovač (13), Luka Modrić (36) i Mladen Petrić (81). Nažalost, uslijedio je domaći poraz od Engleske (1-4), te remi u Ukrajini (0-0) i kola su krenula nizbrdo. Hrvatska se nije uspjela oporaviti i na kraju smo bili treći propustivši SP u Južnoj Africi.

Izlučno natjecanje za SP 2014. u Brazilu otvorili smo domaćom pobjedom protiv Makedonije (1-0), a pogodak odluke zabio je Nikica Jelavić u 79. minuti. Natjecanje u skupini završili smo kao drugi iza Belgije, ali smo protiv Islanda u play-offu izborili svjetsko prvenstvo u Brazilu. Na početku kvalifikacija reprezentaciju je vodio Igor Štimac, ali je nakon dva uzastopna poraza na kraju kvalifikacija (Belgija 1-2, Škotska 0-2) dobio otkaz, a momčad je preuzeo Niko Kovač.

Posljednje kvalifikacije u kojima smo sudjelovali, one za SP u Rusiji, otvorili smo remijem na Maksimiru protiv Turske 1-1. Hrvatska je pod vodstvom Ante Čačića povela u 44. minuti golom Ivana Rakitića iz jedanaesterca, a tri minute kasnije izjednačio je Hakan Calhanoglu.

Hrvatska je kvalifikacije zaključila na drugom mjestu, a kolo prije kraja Čačić je dobio otkaz nakon remija s Finskom na Rujevici (1-1). Momčad je preuzeo Zlatko Dalić i preko dodatnih kvalifikacija i Grčke odveo nas u Rusiju gdje su 'Vatreni' zadivili svijet osvojivši drugo mjesto.

HRVATSKA NA OTVARANJU KVALIFIKACIJA ZA EUROPSKA PRVENSTVA EP 1996. Estonija - Hrvatska 0-2 (Šuker 45, 69) EP 2000. Irska - Hrvatska 2-0 (Irwin 2-11m, Keane 18) EP 2004. Hrvatska - Estonija 0-0 EP 2008. Rusija - Hrvatska 0-0 EP 2012. Latvija - Hrvatska 0-3 (Petrić 43, Olić 51, Srna 82) EP 2016. Hrvatska - Malta 2-0 (Modrić 46, Kramarić 81) RVATSKA NA OTVARANJU KVALIFIKACIJA ZA SVJETSKA PRVENSTVA SP 1998. BiH - Hrvatska 1-4 (Salihamidžić 25 / Bilić 13, Vlaović 32, Bokšić 64, 85) SP 2002. Belgija - Hrvatska 0-0 SP 2006. Hrvatska - Mađarska 3-0 (Pršo 31, Klasnić 54, Gyepes 80-ag) SP 2010. Hrvatska - Kazahstan 3-0 (N.Kovač 13, Modrić 36, Petrić 81) SP 2014. Hrvatska - Makedonija 1-0 (Jelavić 69) SP 2018. Hrvatska - Turska 1-1 (Rakitić 44-11m / Calhanoglu 45+3)

