Srbin izabrao Darija Srnu u idealnu momčad: Prihvatio me kao svoga, sluša našu glazbu

Milan Jovanović bivši je srpski nogometaš koji je u karijeri najveći trag ostavio igrajući u Belgiji, u Standardu i Anderlechtu, a nakon sjajnih igara na Svjetskom prvenstvu 2010. godine kupio ga je veliki Liverpool gdje se zadržao samo jednu sezonu.

Novinari Monda.rs su upravo s njim odradili veliki intervju u kojem su ga tražili da sastavi idealnu momčad od igrača s kojima je u karijeri dijelio svlačionicu.

Na mjesto desnog beka Jovanović je stavio Darija Srnu, bivšeg kapetana hrvatske reprezentacije s kojim je igrao u ukrajinskom Šahtaru.

Svoj odabir objasnio je ovim riječima.

- Iskoristit ću priliku da stavim Srnu na poziciju desnog beka. To je momak koji se rađa jednom u sto godina. Prihvatio me je kao svoga, čak sam živio kod njega u razdoblju tranzicije dok sam se selio i sređivao novi stan. Čovjek me zadužio za sva vremena. Na stranu igračke kvalitete koje su doista neosporne, ja bih istaknuo ljudske osobine koje Darijevoj ličnosti daju posebnu dimenziju. Jako voli našu glazbu, družili smo se, podržavali jedan drugoga. Nažalost, nismo više u kontaktu. Putevi su nam se razišli, ponekad ga pozdravim preko zajedničkih prijatelja. Vidim da je sada u Cagliariju, volio bih doći do njegovog broja telefona da ga čujem poslije toliko vremena. U svakom slučaju, puno je važnije ono što nosim u sebi kao uspomenu na druženje s tim divnim čovjekom i velikim prijateljem - kazao je Jovanović.

Tako se Srna našao u uglednom društvu, a ovo je idealna postava koju je odabrao bivši nogometaš:

(4-3-3) Reina - Srna, Vidić, Mascherano, Dante - Gerrard, Krasić, Loskov - Mbokani, Torres, Matias Suarez. Trener: Laszlo Boloni

