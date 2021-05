Hrvatska bi na završnom turniru Lige prvaka mogla imati samo jednog igrača

U četvrtfinalu ovosezonske rukometne Lige prvaka Hrvatska je zastupljena sa samo pet igrača. Nekad smo imali puno veći broj na završenim turnirima Lige prvaka. Ovako, od pet naših igrača za završni turnir siguran je samo Luka Cindrić s obzirom na to da je njegova Barcelona pobijedila u prvoj utakmicu u gostima Meškov (29:33). Dakle, sigurno je da Ivana Pešića i Sandra Obranovića nećemo gledati u Areni Köln. Domagoj Duvnjak i njegov Kiel branit će samo dva razlike (31:29) u gostima kod moćnog PSG-a, a moglo bi se dogoditi da završni turnir ne vidi ni Manuel Štrlek. Naime, njegov Veszprém imat će težak zadatak da na svom parketu, pogotovo bez velike podrške domaćih navijača, nadoknadi minus četiri protiv Nantesa. Jedini par u kojem nije bilo hrvatskih igrača je onaj između danskog Aalborga i njemačkog Flensburga (26:21).

Samo dvaput bez naših

Završni turniri Lige prvaka igraju se u Kölnu od 2010. godine,a Hrvatska samo dvaput nije imala nijednog igrača na završnom turniru, Bilo je to 2010. i 2012. godine, Najviše smo ih imali 2016. godine – devet (Štrlek, Lupić i Šego osvojili su trofej s Kielceom, Sulić, Alilović i Slišković pobijeđeni su u finalu igrajući za Veszprém, a još su igrali Duvnjak i Brozović za Kiel te Vori za PSG). Po osam smo imali 2013. (trojica u dresu Hamburga su na kraju osvojili trofej – Domagoj Duvnjak, Igor Vori i Blaženko Lacković, a čak petoricu igrača omali smo u dresu poljskog Kielcea (Štrlek, Buntić, Musa, Čupić, Losert) i 2015. (petorica u Kielceu – Buntić, Štrlek, Čupić, Šego i Musa, Duvnjaka u Kielu, te Sulića i Alilovića u Veszprému). Još smo dvaput imali po šest igrača na završnom turniru – 2017. (Čupić, Cindrić i Karačić u dresu Vardara, te Sulić, Alilović i Slišković u dresu Veszpréma) i 2019. (Karačić i Čupić u dresu Vardara, F. Ivić, Mamić i Cindrić u dresu Kielcea te Štrlek u dresu Veszpréma). Na posljednjem završnom turniru imali smo trojicu igrača – Duvnjaka u dresu Kiela, Štrleka u dresu Veszpréma i Cindrića u dresu Barcelone.

Ispadnu li Kiel i Flensburg, opet će se dogoditi da će se završni turnir igrati bez njemačkih klubova. Dobro, u situaciji kada nema gledatelja i nije tako velika šteta, a opet s obzirom na to koliko se ulaže u rukomet tu Njemačkoj i kako velike budžete imaju tamošnji klubovi, ipak bi to bilo iznenađenje. Bez njemačkih klubova završni turniri bili su tri godine uzastopce, do 2017. do 2019. godine. Tu neugodnu tradiciju prekinuo je Kiel koji je i osvojio Ligu prvaka 2020. godine, krajem prosinca.

Najugodnije iznenađenje ovosezonskih četvrtfinalnih utakmica je danski Aalborg. Danci će na uzvrat u Flensburg s lijepih pet pogodaka prednosti. Posljednji i jedini danski klub koji je igrao na završnom turniru Lige prvaka bio je Kopenhagen 2012. godine. Te godine Kopenhagen je u četvrtfinalu izbacio Barcelonu, ali je na završnom turniru u polufinalu izgubio od Atlética da bi u susretu za treće mjesto bio bolji od njemačkih “lisica”. Inače, izvan klubova iz Njemačke, Španjolske, Mađarske, Poljske i Makedonije koji su dominirali posljednjih desetak godina još se na završni turnir probila ruska momčad Čehovski medvjedi. Rusi su u četvrtfinalu na sedmerce izbacili Montpellier , no kako ni Kopenhagen tako ni oni nisu vidjeli finale jer ih je zaustavila Barcelona.

– Po meni su Aalborg i Nantes ugodna iznenađenje u prvim utakmicama četvrtfinala. I dok Veszprém još može nadoknaditi minus iz Nantesa, Flensburg će bez navijača teško dostići minus pet. Aalborg ove sezone igra zaista jedan brz, moderan rukomet. Kada je Nantes izbacio Kielce, svi su govorili da nemaju nikakve šanse protiv Mađara. Ali, vodili su oni s osam razlike i Veszprém može biti sretan što je na kraju izvukao samo minus četiri. Barcelona je sigurna za Köln, a PSG i Kiel će biti otvorena utakmica u Parizu – rekao je Hrvoje Horvat, izbornik hrvatske rukometne reprezentacije.

Duvnjak najviše pokazao

Kako su igrali naši igrači u četvrtfinalu?

– Pešić je solidno branio za Meškov, Duvnjak je vukao Kiel do pobjede. Štrlek je izostao zbog ozljede u dresu Veszpréma, a Cindrić je igrao malo u Brestu. Očigledno ga još uvijek muči ta ozljeda zbog koje je otkazao posljednju reprezentativnu akciju – istaknuo je Horvat.

Moglo bi se dogoditi da na završnom turniru imamo samo jednog igrača – Cindrića?

– To je tako. Možda ćemo imati i tri. Naravno da bih bio najsretniji kada bismo na završnom turniru imali osam-devet igrača. Nekad smo imali u Kielceu, Veszprému i Vardaru puno igrača, a sada imamo po jednog po klubu – zaključio je Hrvoje Horvat.

Ruku na srce, hrvatski igrači ove sezone nisu briljirali u Ligi prvaka, čast ovima koji su došli do četvrtfinala. Stoga ne čudi što imamo samo dvojicu u glasanju za All Star momčad.

No, od te dvojice jedan će teško biti izabran jer je prije ispao u Ligi prvaka.

Riječ je o Ivanu Čupiću koji je imao odličnu sezonu u Vardaru, ali je klub polučio loše rezultate. Za najboljeg srednjeg vanjskoj kandidira Luka Cindrić. On bi mogao u All Star momčad, ali samo ako Barcelona osvoji Ligu prvaka.

U konkurenciji za najboljeg organizatora igre još su Slovenac Staš Skube (Meškov), Srbin Petar Nenadić (Veszprém), Luc Steins iz PSG-a, Aidenas Malašinskas iz Motora te Jim Gottfridsson iz Flensburga.

