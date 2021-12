Hrvatice u Španjolskoj: Ponašaju se kao da imamo kugu, svi od nas okreću glavu i izbjegavaju nas

Tea Pijević (30) bila je pravo otkriće na posljednjem Europskom prvenstvu u Danskoj, na kojem su naše rukometašice osvojile broncu, i to ponajviše zahvaljujući njezinim obranama. Ostala je upamćena po tome što je hvatala "žive" lopte suparnicima, a kod šuteva s krila povlačila se u gol i tako branila, zbunjujući igračicu koja šutira. No u prvom krugu nije bila na tom nivou. Protiv Brazila imala je četiri (21 posto obranjenih lopti), protiv Paragvaja 11 (24 posto), te protiv Japana četiri (18 posto) obranjenih lopti. Ali, protiv Argentine bila je ona prava – 13 obrana, 43 posto obranjenih lopti.

Imamo previše oscilacija

– Ma nisu obrane važne, to je samo statistika. Važno je da mi igramo dobru obranu,. Kad je obrana dobra, i vratar je dobar. Svaka čast mojim suigračicama, izvukle su zadnji atom snage i zasluženo smo pobijedile Argentinu. Netko tko je pogledao samo rezultat utakmice, pomislio bi kako smo ih lagano dobili, Ali bilo je povuci-potegni pedesetak minuta. Ja više volim utakmice s dramom na kraju, zašto bi gledatelji mirno gledali, mora biti malo uzbuđenja. Naravno, još je bolje ako mi na kraju u drami pobijedimo – rekla je Tea.

Hrvatska ne igra isto kao lani u Danskoj?

– Da, imamo neke oscilacije. Gubimo, pa stižemo, pa gubimo snagu. Sreća je da Argentina igra više europski nego južnoamerički, afrički ili azijski stil rukometa. To nama puno više odgovara – istaknula je naša vratarka.

Danas igrate protiv Španjolske. Da smo u prvom krugu osvojili bodove barem protiv Japana, ako ne i protiv Brazila, taj susret bio bi ključan za prolazak u četvrtfinale. Ovako, ni s pobjedom nismo sigurni jer bi se trebala poklopiti barem još dva, tri rezultata...

– Uh, bez obzira na to što utakmica vjerojatno neće ovisiti o našem plasmanu među osam najboljih, mi smo jako "nabrijane" na njih. Ovo što nam organizatori rade ovdje na Svjetskom prvenstvu nema nikakve veze. U hotelu gdje smo smješteni prema nama se ponašaju kao da imamo kugu, svi nas izbjegavaju u velikom luku. Samo zato što su tri igračice bile pozitivne. U svakom slučaju, pokušat ćemo Španjolkama malo zagorčati život i idemo po pobjedu pred punom dvoranom njihovih navijača – naglasila je Pijević.

Umalo ste protiv Argentine dobili crveni karton?

– Po meni su sutkinje mogle dosuditi prekršaj u napadu. Istina, krenula sam spriječiti jednu kontru, duboko sam izašla izvan svog prostora, ali sam i na vrijeme stala tako da se Argentinka zaletjela u mene. Mislila sam u sebi – evo, crveni karton, ali sreća da postoji VAR pa su sutkinje išle pogledati snimku. I dobila sam dvije minute isključenja pa je i ta situacija dobro završila – govori Tea.

Možda zaigram i partiju golfa

Čujete li se sa suigračicama koje su ostale u Castellonu u izolaciji?

– Naravno, svakodnevno smo u kontaktu, imamo WhatsApp grupu u kojoj se dopisujemo – istaknula je vratarka hrvatske reprezentacije i mađarske Albe.

U Castellonu ste bili smješteni u hotelu, gotovo u centru grada, s brojnim turistima. U Torrevieji su vas smjestili na obližnje brdo, dvadesetak kilometara od grada. Kako je tamo?

– Nije dobro što moramo gubiti po 45 minuta do odlaska do dvorane. Sam resort jako lijepo izgleda, ima bazene, spa, wellness, golf-terene, parkove, brojna sportska igrališta. Sobe su dobre, lijepa velika terasa. Ne družimo se ni s kim, jer kao što sam već rekla, čim nas vide u hrvatskim obilježjima, svi okreću glave i prelaze na drugu stranu. Nas to pomalo već i zabavlja. Moram priznati da je hrana puno bolja i raznovrsnija nego u Castellonu, a i samo okružje je bolje jer ima puno zelenila, puno je veći mir. Možda zaigramo i koju partiju golfa ako bude viška slobodnog vremena – istaknula je.

Njezin klub Alba u mađarskom prvenstvu trenutačno je na 11. mjestu od 14 klubova. U devet utakmica imaju dvije pobjede, dva neodlučena i pet poraza.

– Ove sezone za trenera je došao Boris Dvoršek, ali ga nije bilo na klupi zadnje dvije utakmice zbog operacije Ahilove tetive. Ozlijedio se na jednoj utakmici kada je slavio pobjedu našeg kluba u posljednjoj sekundi. Skočio je od sreće, a kad je doskočio, otišla je Ahilova tetiva – zaključila je Tea Pijević.