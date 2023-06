Hrvatica za samo 0,17 bodova ostala bez medalje pa izjavom pokazala da je prava sportašica

Za samo 0.17 bodova Tijana Korent bila je prekratka za broncu na preskoku na Svjetskom gimnastičkom kupu u Osijeku. Do četvrtog mjesta u svom devetom finalu i ukupno 42. u Svjetskom kupu došla je s ocjenom 13.049 (12.866 i 13.233). Zlatna je Australka Georgia Godwin (13.333), srebrna Mađarica Csenge Maria Bacskay (13.099), a brončana Kanađanka Denelle Pedrick (13.066).

Netko mora biti četvrti

– Ne mogu reći da sam nezadovoljna, ali ipak mi je malo žao što nisam osvojila medalju pred domaćom publikom. Stvarno su sitnice dijelile mene i to treće mjesto. Takav je sport, netko mora biti i četvrti. Svih se osam finalistica borilo za to postolje, svi smo htjeli isto, ali ovaj put su medalje pravedno raspoređene – rekla je Tijana Korent, dodavši:

– Odradila sam svoje skokove jako dobro, posebice ovaj drugi za koji sam dobila najveću ocjenu do sada u karijeri, 13.233. To me veseli jer vidim da mogu i da napredujem. Nadam se da ću ubrzo moći pojačati svoje skokove i biti konkurentna za medalje na natjecanjima koja me čekaju u drugom dijelu sezone. Sada idem na pripreme, slijedi kraća pauza u srpnju, ali nema puno vremena jer već 1. rujna krećemo s novim Svjetskim kupovima. Imala sam u planu ovdje raditi teže skokove, ali u veljači mi se dogodila ozljeda koljena koja je trajala dva mjeseca i sve me to bacilo nazad. Sada se osjećam bolje nego ikada i imam namjeru nastaviti dalje još jače – najavila je Tijana Korent.

U sklopu ovogodišnjeg DOBRO World Cupa u Osijeku se treći put za redom održavaju i Edukacije za licencirane trenere i suce Hrvatskog gimnastičkog saveza, ali i Godišnja skupština HGS-a. Skupština je u svom uvodnom dijelu imala i svečani dio u kojem su dodijeljene nagrade najboljim hrvatskim gimnastičarima u 2022. godini kao i njihovim trenerima. Ana Đerek (GK Marjan) i Filip Ude (GK MZ Macan) najbolji su predstavnici sportske gimnastike, Tamara Artić (GK Vindija) najbolja seniorka ritmičke gimnastike, dok su u kategoriji mladih nada laureati Mila Prpić (GK Vita) i Marko Kenđel (GK Petrinja) u sportskoj te Bianca Ema Gajšak (GK Maksimir) u ritmičkoj gimnastici. Najbolji trener u ženskoj sportskoj gimnastici je Miroslav Končarević koji je s Anom Đerek u 2022. osvojio dvostruku ukupnu pobjedu u Svjetskom kupu (greda i tlo). Igor Kriajimskii koji je prošle godine s Filipom Udeom bio finalist Svjetskog prvenstva u Liverpoolu i Europskog prvenstva u Münchenu najbolji je trener u muškoj sportskoj gimnastici.

Skupština je dodijelila i dvije posebne nagrade. Plaketa HGS-a za doprinos u razvoju gimnastičkog sporta otišla je u ruke Marijanu Vugrinčiću (GK MZ Macan), dok je Plaketu za životno djelo primio jedan od naših najboljih gimnastičara svih vremena, olimpijski doprvak iz 2008., viceprvak svijeta i dvostruki viceprvak Europe Filip Ude.

Ude se još ne da

– U rujnu ću proslaviti 30 godina od kada sam ušao u gimnastiku. Ponosan sam na ovu nagradu, ali neće me ona potjerati u mirovinu, nećete me se još riješiti – uz smijeh je poručio Ude.

Sve nagrade laureatima je uručio državni tajnik Ministarstva turizma i sporta te izaslanik predsjednika Vlade RH na ovom natjecanju Josip Pavić.

– Ministarstvo turizma i sporta vrlo dobro surađuje s Hrvatskim gimnastičkim savezom što se vidi i po brojnim natjecanjima koje sufinanciramo – rekao je Pavić.