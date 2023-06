Dvije medalje za Hrvatsku. Srbić usprkos problemima do bronce: 'Bilo je jako opasno'

Hrvatska je osvojila dvije brončane medalje posljednjeg dana 14. izdanja Svjetskog kupa u gimnastici u Osijeku nakon što je Tin Srbić stao na postolje preče, a njegova klupska kolegica iz ZTD Hrvatskog sokola Tina Zelčić treća je na gredi

U nevjerojatnoj atmosferi prepune dvorane Gradski vrt gimnastički spektakl danas su uživo pratili i predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Svjetske gimnastičke federacije Morinari Watanabe, prvi čovjek Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša, glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač, izaslanik predsjednika Sabora Hrvoje Šimić, te brojni drugi visoki uzvanici.

Aktualno olimpijsko srebro i novopečeni prvak Europe Tin Srbić usijao je Gradski vrt nevjerojatno hrabrom vježbom tijekom koje mu se dogodila nesvakidašnja situacija - otkačila mu se kožica na rukama koju je uspio zalijepiti i „preživjeti“ vježbu do kraja. Ta hrabrost dovela ga je do bronce s ocjenom 14.166. Zlatni je Brazilac Caio Souza (14.300), a srebrni njegov sunarodnjak, bivši prvak svijeta na preči Arthur Mariano s istom ocjenom kao Tin. Ovo je Tinova 22. medalja u 29. finalu SK u karijeri.

"Moje sedmo finale ovdje, šesta medalja i druga brončana. Jako sam sretan na kraju kako je ispalo. Usred vježbe se dogodila jedna veća greška na elementu Kolman, približio sam se previše pritki, gimnastička kožica mi se otpetljala, ne do kraja, na pola i to je psihički stvarno naporno. Nisam mogao razmišljati o ostatku vježbe, samo kako da to popravim. Naučen sam da kad se to dogodi, silazim sa sprave jer je opasno. Tu nisam mogao sići dolje. Mogao sam, ali htio sam izvući do kraja“, rekao je Tin Srbić nakon izrazito riskantnog nastupa u Osijeku.

"Borio sam se do kraja. Nisam imao izbora pred ovom publikom koja je bila nevjerojatna, nisam mogao odustati pred predsjednikom Hrvatske. Nisam ih htio razočarati. Želio sam svima pokazati da se treba boriti do kraja kaj god bilo. I bez obzira što sam možda u ovom finalu bio glavni favorit za zlato, uvijek je bitno boriti se do kraja. Svaka medalja je dobra, svaki ovakav ishod i borba bitni su ne samo za sport nego i za život. Puno učim iz svakog svog nastupa, tako sam naučio i iz ovoga. Sretan sam da je ovaj prvi dio sezone ovako završio“.

Mnogi su kasnije komentirali da je ovo uspio iščupati poput Janice Kostelić u onoj nevjerojatno vožnji na Sljemenu bez štapa. "Drago mi je da me se bar u tom kontekstu povezuje s Janicom, ako nisam još na njezinoj razini, a nisam. Njezino je ipak bilo malo bolnije nego moje. Moje je bilo psihički naporno jer nisam znao hoću li sletjeti s preče ili ne. Bilo je jako opasno. Evo, isprobao sam vježbu koju ću raditi na jesen na Svjetskom prvenstvu, trebam samo puno trenirati“.

Tin je nakon postolja kratko porazgovarao i s predsjednikom Milanovićem. „Rekao je da je ovo sport koji je ljudima fascinantan, njemu i svima ostalima, rekao je da malo ljudi na svijetu može to što mi izvodimo. Rekao je da mu je drago da je dvorana puna, da je došao pogledati nas jer mu je to opuštajuće. Drago mi je da je došao i da je uživao“.

Za dvostruko hrvatsko postolje u Osijeku i svoje drugo u karijeri, nakon srebra prije dva tjedna u Varni, pobrinula se brončana Tina Zelčić na gredi. U finalu u kojem smo imali dvije reprezentativke, Tina je 3. mjesto podijelila s Nizozemkom Naomi Visser (12.666, start 4.6), a s istom ocjenom, no startom 4.7 peta je bila Christina Zwicker. Zlatna je Australka Georgia Godwin (13.900), a srebrna Slovakinja Barbora Mokosova (12.700).

"Presretna sam. Ovo je moje prvo finale u Osijeku. Znam da nije bila izvedba kao u kvalifikacijama, prije dva dana sam puno bolje izvela vježbu, imala sam jedno dizanje noge za odbitak 0.5 sigurno, bilo je neizvjesno do kraja. Bile su tri iste konačne ocjene, 12.666, odlučivale su nijanse. Žao mi je zbog Christine, bilo bi sjajno da je i ona na postolju. Prije dva tjedna u Varni sam osvojila svoju prvu medalju, to mi je bila velika želja, a ovdje mi je cilj bio ući u finale. Samo da osjetim tu sjajnu atmosferu, nevjerojatnu publiku. Ovo je jedan od najboljih Svjetskih kupova i na kraju osvojim broncu. Savršeno. Navijači su bili odlični, a posebno nam je drago da nas je uživo gledao i predsjednik Milanović“, rekla je Tina Zelčić.

U današnjem finalu SK u Osijeku treći put uživao je i prvi čovjek FIG-e Morinari Watanabe. "Uživao sam i uvijek se iznenadim viđenim. Posjetio sam brojna natjecanja i rijetko koje gimnastičko natjecanje ima čast da mu dođe predsjednik države i prati natjecanje. Stvarno sam s tim iznenađen. Vaš predsjednik otkrio mi je i sam da je veliki ljubitelj gimnastike i sporta. S kim god pričam u gimnastičkom svijetu govore mi da je natjecanje u Hrvatskoj i Osijeku doista fantastično. Postali ste vrlo poznati u svijetu. Susretljivi ste i gostoljubivi prema svima i svi pričaju o ovom natjecanju. Volim često doći u Hrvatsku jer predsjednik Saveza Marijo je kao moj mlađi brat. Jako respektiram ono što radi u svojoj zemlji za gimnastiku“, rekao je Watanabe i obećao da će ponovno doći u Osijek.

