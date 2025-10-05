Hrvatica s 45 godina rastura u prvoj košarkaškoj ligi. Odigrala je utakmicu za pamćenje

Emilia Podrug napravila je nešto po čemu je gotovo sigurno jedinstvena u Europi. Naime, nekadašnja košarkaška reprezentativka Hrvatske igra Prvu hrvatsku ligu s 45 godina, u prosincu će napuniti punih 46 i to igra sjajno.

Nije samo puki promatrača s klupe već je jedna od ključnih igračica kluba Košarkaška akademija Žana Lelas. U susretu prvog kola domaćeg prvnestva protiv Medveščaka (75:59) ostvarila je double-doble Postigla je 20 koševa, imala 13 skokova i pet asistencija.

Na parketu je provela 40 minuta. Igrajući za Hrvatsku ima dva osvojena zlata na Mediteranskim igrama – u Bariju 1997. godine, te u Tunisu 2001. godine. Ima i srebro iz Almerije 2005. godine. Inače je hrvatska rekorderka po broju double doublova u hrvatskoj ligi.