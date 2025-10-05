Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 48
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
OSTVARILA 'DOUBLE-DOUBLE'

Hrvatica s 45 godina rastura u prvoj košarkaškoj ligi. Odigrala je utakmicu za pamćenje

Autor
Damir Mrvec
05.10.2025.
u 11:13

Igrajući za Hrvatsku ima dva osvojena zlata na Mediteranskim igrama – u Bariju 1997. godine, te u Tunisu 2001. godine

Emilia Podrug napravila je nešto po čemu je gotovo sigurno jedinstvena u Europi. Naime, nekadašnja košarkaška reprezentativka Hrvatske igra Prvu hrvatsku ligu s 45 godina, u prosincu će napuniti punih 46 i to igra sjajno.

Nije samo puki promatrača s klupe već je jedna od ključnih igračica kluba Košarkaška akademija Žana Lelas. U susretu prvog kola domaćeg prvnestva protiv Medveščaka (75:59) ostvarila je  double-doble Postigla je 20 koševa, imala 13 skokova i pet asistencija.

Na parketu je provela 40 minuta. Igrajući za Hrvatsku ima dva osvojena zlata na Mediteranskim igrama – u Bariju 1997. godine, te u Tunisu 2001. godine. Ima i srebro iz Almerije 2005. godine. Inače je hrvatska rekorderka po broju double doublova u hrvatskoj ligi.  

Ključne riječi
hrvatska liga Emilia Podrug Žana Lelas košarka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
2
PRIJE 40 GODINA

Dražen Petrović učinio je nemoguće. Slovencima je u Zagrebu na današnji dan zabio 112 koševa

U premijernoj utakmici sezone 1985./1986. prvenstva tadašnje SFRJ Cibona je pobijedila Smelt Olimpiju s 81 košem razlike (158:77) pri čemu je Dražen Petrović srušio ligaški rekord i postigao 112 koševa. Doduše, nije to učinio protiv Hauptmana, Subotića, Tovornika, Đurišića i društva nego protiv kadeta (i tri juniora) tog kluba jer je vodeći klupski operativac zakasnio s registracijom prve momčadi

Učitaj još