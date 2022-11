Hrvatica koja je bila olimpijska pobjednica ostala bez medalje

Ni drugi dan Svjetskog prvenstva u tekvondou hrvatskoj delegaciji nije donio osobitu radost. Štoviše, od tri kandidata za medalju, nitko do medaljaškog postolja stigao nije pa tako niti olimpijska pobjednica Matea Jelić (67 kg) koja se ne uspijeva vratiti u sportsku formu kakva joj je omogućila olimpijsko zlato.

Nakon što je eliminirala Uzbekistanku Sobirjonovu (2:0) i Čileanku Gallardo (2:0), Jelić je u borbi za medalju zapela na Brazilki Titoneli (1:2) koja je prethodno eliminirala i braniteljicu naslova Kineskinju Zhang Mengyu. Prošle godine, njih dvije sučelile su se i u četvrtfinalu Olimpijskih igara iz koje je borbe hrvatska tekvondašica izašla kao uvjerljiva pobjednica (30:9). No, od 1. lipnja ove godine na snagu je stupio novi način bodovanja a to je da se boduju runde (kao u boksu) a ne pojedinačni bodovi pa je to nešto na što će se Matea i svi ostali naši reprezentativci i reprezentativke trebati prilagoditi.

S novim sustavom bodovanja sreće nisu imali ni bivša europska prvakinja Bruna Vuletić (62 kg) ni aktualni europski prvak Ivan Šapina (87 kg). Vuletić je pobijedila Šveđanku Andresson (2:0) a potom izgubila od Grkinje Sarvanaki (1:2) koja će, potom, dospjeti do finala i osvojiti svjetsko srebro.

Šapina je pak, nakon pobjede nad Irancem Emamijem (2:0) izgubio od Kineza Menga (1:2). Kinez je, u nastavku natjecanja, dospio do finala u kojem je izgubio od Iranca koji nastupa pod srpskom zastavom (Khodabakhsi). A spomenuti je obranio naslov kojeg je 2019. osvojio za Iran no u međuvremenu se priženio u Srbiji i promijenio zastavu.

Drugi finale za naše istočne susjede izborila je 10. nositeljica Aleksandra Perišić koja je pobijedila spomenutu Titoneli ali je potom, u borbi za zlato, izgubila od Meksikanke Soltero.

Trećeg dana natjecanja u meksičkoj Guadalajari nastupaju europska juniorska prvakinja Bruna Duvančić (49 kg) te Leon Glasnović (68 kg).