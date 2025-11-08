Milanu samo bod, no pogledajte zašto je Luka Modrić opet bio motor svoje momčadi

Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu 11. kola talijanskog nogometnog prvenstva u kojoj je Milan remizirao s Parmom (2:2). Ovakvom izvedbom, protiv jedne od najlošijih momčadi u dosadašnjem dijelu prvenstva, teško će zadovoljan biti trener Milana Massimiliano Allegri. Jer, imao je Milan prednost od dva pogotka u prvih 25. minuta, sve do sudačke nadoknade prvog poluvremena.

Najprije je poentirao Alexis Saelemaekers u 12. minuti, a trinaest minuta kasnije, na 2:0 povisio je Rafael Leão s bijele točke. U igru su se domaćini vratili najprije pogotkom u prvoj minuti već spomenute sudačke nadoknade prvog poluvremena.

Pogodak je postigao Adrian Bernabe. Rezultat je izjednačio Enrico Del Prato u 62. minuti. Osovina Modrić - Leão, Pulišić - Saelemaekers, stvorila je još nekoliko prilika, no Milan se morao pomiriti tek mršavim bodom. Napoli danas igra s Bolognom i ima priliku odvojiti se na vrhu.

Spomenimo da je Luka Modrić opet bio među igračima Milana koji su najviše pretrčali na utakmici!