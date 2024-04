Hrvati psuju dok voze našim cestama. Ovim dečkima to nije nikakav problem: 'To je vaša čar'

Kada su krenule priče o WRC-u i Hrvatskoj, mnogi su se podsmjehivali, bila je to samo neka fantazija u glavama malobrojnih, a sada gledamo kako prestižno natjecanje već četvrtu sezonu dolazi u Lijepu Našu. WRC Croatia Rally ove godine održat će se od 18. do 21. travnja, a za njega je prijavljeno 68 posada iz 35 zemalja. Nije to mala stvar i nisu to bezazlene brojke, a treba se i dodati da će osam vozača biti u najjačoj, Rally1 klasi.

Stiže i legendarni Ogier

WRC je jedan od najpraćenijih svjetskih sportskih događaja, a ove godine hrvatskim će cestama ponovno voziti najbolji relijaši svijeta. Velšanin Elfyn Evans dolazi obraniti naslov iz 2023., ali gledat ćemo i kako vozi osmerostruki svjetski prvak – Francuz Sebastien Ogier, trenutačno vodeći u ovogodišnjem prvenstvu – Belgijac Thierry Neuville, a tu je i mladi Francuz Adrien Fourmaux, prvak svijeta iz 2019. Među najjačim posadama je i ona koju predvodi Estonac Ott Tänak, Japanac Takamoto Katsuta, Norvežanin Andreas Mikkelsen i Luksemburžanin Grégoire Munster.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Kako i prijašnjih godina, tako se i ove prijavio velik broj hrvatskih posada. Njih sedam vozit će uz bok svjetskoj eliti. Viliam Prodan, Jan Pokos i Slaven Šekuljica prijavljeni su u klasi Rally3, Tomas Hrvatin, Željko Magličić i Igor Mandić u klasi Rally4 te Igor Tomljanović u klasi Rally5.

Već tradicionalno WRC Croatia Rally počinje ceremonijalnim startom na kojemu će biti predstavljene sve posade ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (četvrtak 18. travnja), a cijela priča bit će zaokružena u nedjelju dodjelom trofeja ispred Inine poslovne zgrade u Novom Zagrebu.

Prije svega toga, vozače čeka ukupno 20 brzinskih ispita koji će se voziti na području Zagrebačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije. Ovogodišnji itinerer dugačak je 1401,93 kilometra, od čega 283,28 km otpada na brzinske ispite.

Zanimljiva trasa proteže se od glavnog grada i zagorskih brežuljaka pa sve do mora, a vozači i gledatelji svjedočit će utrkama pored jezera, dvoraca, šuma, livada, pogleda na more... Cilj tome je pokušati prikazati svijetu prirodne ljepote koje Hrvatska nudi. No, osim po krajoliku, WRC Croatia Rally privlači vozače zbog terena. Dok mnogi od nas psuju kada voze cestom punom zakrpa, reli vozači nabace osmijeh na lice i stisnu gas. Oni obožavaju razne vrste asfalta koje ova utrka nudi, kao i zavoje i prijevoje kojima trasa obiluje. Nisu jednom spomenuli kako su hrvatski brzinci – zeznuti – ali to je njihova čar.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Do sada su se na takvom terenu najbolje snašli Sébastien Ogier, Kalle Rovanperä i Elfyn Evans koji su u Hrvatskoj slavili pobjede. Zanimljivo, u dva od tri WRC izdanja, pobjednik je bio odlučen na posljednjem brzinskom ispitu, što svjedoči neizvjesnosti kojoj se svi nadamo i ove godine. Osim što je za vozače napeto do zadnjeg odvoženog kilometra, tako je i gledateljima kojih se uživo pored staze nerijetko okupi i preko 30.000. O općenitim brojkama gledanosti pak ne treba puno ni govoriti, ipak je to jedan od najpraćenijih sportova u svijetu.

Inače, u samo tri sezone, koliko se Svjetsko reli prvenstvo održalo u Hrvatskoj, vidjeli smo svašta. Ogier je punio naslovnice jer je skrivio nesreću u Novom Zagrebu pa častio večerom, gledatelji su sve šokirali kada su se naguravali po stazi za vrijeme utrke, a prošle sezone svjedočili smo i tragediji kada je na testiranju poginuo vozač Craig Breen.

Puno se tu pisalo i o lošoj situaciji servisnog parka kod Velesajma pa je novost da je on ove godine – zbog tehničkih zahtjevnosti – premješten u Westgate Shopping City.

Očekuje se puno gledatelja

Inače, WRC Croatia Rally je četvrta stanica Svjetskog prvenstva u reliju, a kao uvertiru za njega vozači su odvozili utrke u Monte Carlu, Švedskoj i Keniji.

Organizatori se nadaju da će ova godina proći bez većih problema, a gledatelja očekuju mnoštvo. Svemu će kumovati i vremenska prognoza koja se najavljuje u razmjerima od sunca do kiše. Bilo kako bilo, budemo li imali i jedno i drugo, utrka će biti samo još zanimljivija jer gledat ćemo kako posade taktiziraju s brzinom i gumama.