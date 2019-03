Hrvati posjetili Juventusov kamp i iznenadili Marija Mandžukića

Jučerašnju utakmicu s Barcelonetom u Ligi vaterpolskih prvaka Pro Recco je umjesto u Genovi odigrao u Torinu. Bila je to prilika da igrači i vodstvo Recca posjete Juventusov kamp u Continassu, u koji ih je pozvao Juventusov trener Massimilano Allegri.

I jedni i drugi, i Recco i Stara dama, pikiraju ove godine na europski naslov, pa su poželjeli jedni drugima sreću.

🤝 Grazie per la visita @prorecco! ⚽️🏊‍♂️



E in bocca al lupo per la partita di domani alla piscina Monumentale di Torino 🆚 Barceloneta ⏰ 20:30 💪 #ReccoBarceloneta pic.twitter.com/wSE2khH31V