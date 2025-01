Hrvata žele europski velikani, a cijena mu je golema! Ovo su izvrsne vijesti za Dalića i vatrene

Petar Musa izvrsno igra za američki FC Dallas. Za klub je tijekom 30 nastupa postigao 17 pogodaka i upisao tri asistencije, čime je pobudio interes klubova iz najjačih europskih liga. Tako novinari Rudy Galetti i Valentin Furlan pišu kako se za njega raspituju Nottingham Forest i Leicester City. Pridružuje im se i novinar porala MLSMultiplex, Arthur Fernandes, koji je hrvatskom napadaču posvetio tekst pod naslovom: "Petar Musa mogao bi biti iduća velika zvijezda Premier lige".

Pišući kako je riječ o igraču kojoji svakog braniča drži budnim i koji je postao noćna mora obrana u MLS-u navodi: "Cijena za klubove koji ga žele dovesti nije sitniš. Dallas traži najmanje 18 milijuna eura. On je tip koji postiže golove jednim dodirom, bilo glavom, lijevom ili desnom nogom. Međutim, nemojmo se zavaravati, MLS baš i nije Premier liga. Kompetitivnost, intenzitet i tempo igre su na sasvim drugoj razini. To je kao da rodeo usporedite s utrkom Formule 1. U Engleskoj neće imati jednako prostora za razmišljanje ili završavanje akcija. Musa ima što dokazati: je li njegova statistika samo rezultat slabijih obrana i fizički orijentirane lige ili je on ozbiljan igrač", pita se Fernandes.

"Musa je igrač s kojim se kockate. Nije najveće ime na tržištu, ali bi se mogao istaknuti u manjem klubu. Bude li radio, mogao bi biti sljedeći nesuđeni heroj Premier lige, tip kojeg obožavatelji vole jer je skroman, vrijedan i uvijek daje sve od sebe. Ono što Musu čini tako intrigantnim je mogućnost iznenađenja. Premier liga voli takve priče, igrače koji dolaze niotkuda i odmah postaju ikone. Ako Musa stvarno napravi transfer, nosit će teret dokazivanja da nije samo još jedan napadač iz manje lige", stoji u tekstu američkog novoinara. Dallas se ipak ne mora žuriti sa transferom. Ugovor s Musom vrijedi do kraja 2027. godine, a postoji opcija produljenja do kraja 2028.

Musa je nogometnu karijeru započeo u Zagrebu i Interu iz Zaprešića, a potom je igrao za prašku Slaviju. Od tamo je otišao na nekoliko posudbi, a u ljeto 2022. potpisao je za Boavistu. Nakon što je tamo pokazao svoj talent ostvario je transfer u Benficu, no od tada nije mogao do značajne minutaže što je potaknulo njegov odlazak u MLS. Za hrvatsku nogometnu reprezentaciju nastupio je šest puta, no u nacionalnom dresu nije igrao još od listopada 2023. godine.