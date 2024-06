Hrvata nisu željeli domaći klubovi, a zatim je preko Njemačke došao do Ajaxa. Otkrio je svoj put

Hrvatski nogometaš Jakov Medić je prošloga kolovoza ostvario transfer iz St. Paulija u nizozemski Ajax. Njegov je nogometni put bio poprilično izazovan. U Hrvatskoj nije imao sreće s pronalaženjem kluba, a svega nekoliko godina poslije nastupa u dresu četverostrukog prvaka Europe. Ove je sezone u nizozemskoj ligi nastupio šest puta uz jedan zabijen gol, no godina je bila poprilično teška za Ajax. Ipak, može se nadati lijepoj budućnosti. Svoju je priču ispričao za fifpro.org.

"U ljeto 2017. imao sam 18 godina i bio sam bez kluba. Igrao sam godinu dana u Istri, ali nisam tamo mogao nastaviti igrati. Bilo mi je teško naći drugi klub. Moj ujak Dario Šimić, tada predsjednik Hrvatske udruge Nogometni sindikat (HUNS) ispričao mi je kako ta udruga svake godine organizira Kamp za igrače bez ugovora. Bila je to prilika da pokažem svoj talent i da dokažem da mogu igrati profesionalni nogomet", rekao je hrvatski stoper.

"Kamp je trajao dva tjedna, a momčad je bila mješavina mladih i starijih igrača koji su igrali u prvoj ligi ili inozemstvu. Postojala su dva trenera koji su vodili svaki trening, imali su i fizioterapeute i trenera vratara. Osjećao sam se kao da smo pravi profesionalni klub, a ne kao skupina igrača koji se okupljaju sa svih strana. Trenirali smo kao profesionalni igrači", govori Medić i dodaje:

"Sindikat se pobrinuo da svi igrači budu sretni i na okupu. Vladala je pozitivna atmosfera, svi su imali isti cilj, pronaći novi klub. Upoznao sam mnogo igrača, učio iz njihovog iskustva i čuo priče o njihovim karijerama. Kako sam imao samo 18 godina, bilo je dobro biti u blizini iskusnih i dobrih igrača. To je puno bolje nego da trenirate sami. Postoje vježbe koje ne možete raditi sami, a potrebni su vam drugi igrači da biste bili spremni za utakmicu. Kamp mi je psihički puno pomogao, stekao sam samopouzdanje i znao sam da mogu igrati profesionalni nogomet. Osjećao sam se kao igrač."

Najprije mu je stigao poziv iz Vinogradara, a zatim i iz Njemačke. "Imali smo nekoliko prijateljskih utakmica, a također smo sudjelovali na FIFPRO turniru, gdje smo igrali protiv ekipa nogometnih sindikata iz Crne Gore, Srbije i Slovenije. Ukupno sam odigrao tri utakmice i zabio sam u polufinalu protiv Slovenije. Osvojili smo turnir koji se održavao na stadionu zagrebačkog Dinama. Bilo je puno trenera iz raznih klubova, uključujući i neke Dinamove. Nakon moje prve utakmice na turniru, predsjednik trećeligaša Vinogradara nazvao je mog oca pet puta i rekao mu da moram doći u njegov klub. I otišao sam. Bio je to pravi korak. Kao mladom igraču važno je da igraš, a ne da sjediš na klupi. Za iskustvo i samopouzdanje treba igrati utakmice, a ja sam tu priliku dobio u Vinogradaru", objasnio je Medić.

''Želio me 1. FC Nürnberg, klub iz četvrte lige. Vidjeli su moj video i pozvali me na probu. Tijekom prvog dana treninga uvjerio sam ih da valjam i potpisali su me. Bilo je to novo poglavlje u mom životu i bilo je izazovno. Bio sam još mlad, živio sam bez obitelji u novoj zemlji, s novim ljudima i novim jezikom. Ponosan sam na to kako sam se razvio. Išao sam od dna prema vrhu. Od toga da nemam klub, do treće lige u Hrvatskoj, pa do četvrte razine u Njemačkoj, druge Bundeslige, pa do Ajaxa, gdje sam potpisao prošlog ljeta. HUNS-ov Kamp bio je dobar za moju karijeru. To mi je dalo samopouzdanje da sam spreman otići u drugi klub", govori hrvatski stoper pa zaključuje:

"Mogu preporučiti igračima koji nemaju ugovor da odu trenirati s HUNS-om jer će im to pomoći da se pripreme za budućnost. Iza mene je izazovna godina u Ajaxu. Klub je imao jednu od najgorih sezona. Ali, to je nogomet i za mene je ovo ogromno iskustvo. Velika je stvar što sam došao u tako veliki klub. Volio bih imati veću minutažu iduće sezone, ali i dalje mislim da sam sjajno odlučio što sam došao u ovaj poseban klub. Svi znaju što je Ajax."

