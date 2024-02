Hrvat unakazio Furyja i odgodio najveću borbu, evo što kaže nakon svega

Dva tjedna uoči mega borbe za naslov apsolutnog prvaka teške kategorije, Tyson Fury je zbog posjekotine iznad desnog oka, koju je zaradio na sparingu s hrvatskim teškašem Agronom Smakićijem, morao otkazati okršaj s Oleksandrom Usikom.

Naravno, odmah se počelo nagađati kako se radi o novoj zavjeri kojom Fury želi pošto-poto izbjeći borbu s Ukrajincem, piše Croring.

Slično se dogodilo i prije mnogo godina (1974.) kada je Bill McMurray tijekom sparinga slučajno Georgeu Foremanu nanio posjekotinu iznad uoči velike borbe s Muhammadom Alijem.

‘Osam dana uoči meča, Foreman je dobio posjekotinu iznad desnog oka slučajnim udarcem laktom od sparing partnera Billa McMurraya. Foremanova posjekotina zahtijevala je 11 šavova, a datum borbe je pomaknut za pet tjedana’, piše na Wikipediji.

Sličan rasplet događaja slušamo i zadnjih nekoliko dana – udarac laktom, posjekotina iznad desnog oka, 11 šavova, a jedina je razlika što je borba između Furyja i Usyka odgođena za nešto više od tri mjeseca, a ne za pet tjedana.

Tyson Fury je posjekotinu zadobio prošlog petka na sparingu s našim Agronom Smakićijem.

Hrvatski teškaš je razgovarao za iFL TV izjavio kako nije namjerno ozlijedio WBC-ova prvaka uoči velike borbe.

– Nažalost, i moje se ime provlači uz lošu vijest, kako je odgođena najveća borba. Ali svakako nije bilo namjerno – rekao je Agron Smakići i nastavio:

– To je besmislica da sam izjavio kako se ne osjećam loše zbog onoga što se dogodilo. Jer, kažem vam, bio je to udarac. Udario sam, a on je vukao moju glavu naprijed, možda sam povukao lakat, ali to nisam učinio namjerno.

Hrvatski boksač kaže kako je uoči tih nekoliko rundi razgovarao s Furyjevim trenerom o intenzitetu sparinga.

– Pitao sam trenera SugarHilla kakav bi trebao biti sparing? A on mi je rekao da samo radim kako osjećam. Pokušavao sam se mnogo kretati, poput Usyka, izbjegavajući udarce, udarati u tijelo – istaknuo je Agron Smakići, te dodao:

– Bavim se i profesionalnim hrvanjem, tako da sam se hrvao s Furyjem. Izgledao je dobro, stvarno dobro. Ne mogu reći da nije bio u formi kako se piše u medijima.