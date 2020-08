Hrvat otkrio javnosti nepoznato lice ekscentričnog Nijemca: Vikao je na mene zbog peciva!

U svojoj ne pretjerano dugačkoj igračkoj karijeri (1992.-1998.) trener finalista Lige prvaka PSG-a, 46-godišnji ekscentrični Nijemac Thomas Tuchel, bio je suigrač s dvojicom hrvatskih nogometaša.

Tako je, primjerice, igrajući za Stuttgart Kickers (1992.-1994.) svlačionicu dijelio s bivšim dinamovcem i nekadašnjim hrvatskim reprezentativcem, Kosovarom Kujtimom Shalom, dok mu je u tadašnjem njemačkom trećeligašu Ulmu suigrač bio legendarni zadarski majstor Dragan Buterin, čovjek sa 120 nastupa za Zadar u Hrvatskoj ligi.

Buterina i Tuchela u Ulmu vodio je renomirani njemački stručnjak Ralf Rangnick, nesuđeni trener Milana, pa je današnji trener PSG-a doista imao od koga učiti. No kakav je uopće Thomas Tuchel bio nogometaš?, pitali smo 48-godišnjega Dragana Buterina.

– Solidan, zanimljiv igrač. Tuchel je igrao na pozicijama stopera i defenzivnog veznog i zbog svoje visine i dobre pokretljivosti zvali smo ga “Hobotnica”. S tim dugim nogama s lakoćom je stizao na sve strane igrališta i nije ga bilo lako proći.

Nažalost, skupa smo igrali samo pola godine, jer su Tuchelu na jednoj prijateljskoj utakmici popucali križni ligamenti, bio je podvrgnut operaciji nakon koje mu je rečeno da će povratak na teren biti neizvjestan pa se na kraju odlučio umiroviti – prisjeća se Buterin tada 25-godišnjeg Tuchela.

Kakav je Thomas bio kao osoba?

– Ja sam u Ulm bio došao iz Zadra, bio sam jedini Hrvat u momčadi, a Tuchel i suigrači su me izvrsno prihvatili. S Thomasom sam imao korektan odnos. Nije bio baš pričljiv tip, tipični Nijemac; šutljivi, marljivi, 300 posto posvećeni profesionalac.

Mi smo tada imali zaista vrhunskoga trenera Rangnicka, s kojim smo u dvije godine iz treće došli do prve lige. Taj je trener poznat po tome što pronalazi anonimne nogometaše i od njih stvara zvijezde.

Rangnick je otkrio i stvorio Luisa Gustava, Firmina, Forsberga, Keitu, Wernera... A uopće me ne čudi što je i Tuchel postao vrhunski trener jer, poput Kloppa, osim ogromnoga znanja ima onu neophodnu emociju, energiju i karizmu – zaključio je Buterin, koji je za Ulm od 1997. do 1999. skupio 50 nastupa.

Ugostio me u Beogradu

Thomas Tuchel trenersku je karijeru počeo u drugoj momčadi Augsburga u sezoni 2007./2008., a prvi bundesligaški posao dobio je 2009. godine u Mainzu. U tom klubu zatekao je bivšega mladog hrvatskog reprezentativca Petra Sliškovića, danas 29-godišnjega napadača njemačkog trećeligaša Duisburga.

– Thomas Tuchel bio je moj trener ukupno pet godina, ne računajući dvije šestomjesečne posudbe u St. Pauli i Dynamo Dresden – počeo je priču Petar Slišković i nastavio:

– Tuchel je prije svega nevjerojatno inteligentan čovjek, najinteligentniji tip kojega sam ikada upoznao. Drugo; on ima svoj cilj, viziju, od koje nikada ne odustaje, uporan je i beskompromisan. I treće; on nije baš jednostavan tip, ali ako vidi da ga pratiš, da si pošten u radu, on će to cijeniti. Naš odnos uvijek je bio korektan, i dalje imamo kontakt.

Evo, u prosincu 2018. otišao sam u Beograd na utakmicu Lige prvaka Crvena zvezda – PSG. Posjetio sam Parižane u njihovu hotelu, a Tuchel me srdačno primio, bili smo skupa dva sata; zajedno ručali, pili kavu, razgovarali o nogometu, prisjećali se starih vremena.

Nevjerojatno je pedantan

Slišković kaže kako je Tuchel uvjerljivo najbolji trener koji ga je vodio.

– Ma daleko, daleko ispred svih! Taj je na treninzima bio toliko pedantan, toliko je inzistirao na detaljima da je to nekada bilo čak i zamorno. Primjerice, na treninzima je vodio računa kojim intenzitetom ćeš odigrati pas, inzistirao je da taj pas uvijek bude odigran na tvoju jaču nogu, galamio je za svaku sitnicu, ali sve radi poboljšavanja izvedbe.

Naravno da je igračima ponekad to njegovo vikanje išlo na živce, pa i meni, ali sam vrlo dobro znao što to kod njega znači; ako na tebe viče, to znači da si mu važan i da te želi poboljšati. Ako ne viče na igrača, onda znači da je prema njemu ravnodušan i da taj može potražiti novi klub – nastavlja Slišković.

Kakav je Tuchel bio izvan terena, kao osoba, kao životni učitelj mladome nogometašu?

– I izvan nogometnoga terena Tuchel je vodio računa da nogometaš stekne zdrave navike. Inzistirao je na sportskome životu, na zdravoj prehrani, svemu što je potrebno jednome profesionalcu. Sjećam se da smo suigrač i ja jednom zgodom u zračnoj luci, uoči nekoga putovanja, bili gladni i kupili smo i pojeli pecivo s višnjom.

Tuchel je to vidio i na licu mjesta nije reagirao, ali kada smo došli u hotel, dobili smo lekciju. Izgalamio se na nas i upozorio nas da ne jedemo više tu nezdravu hranu – nasmijao se na kraju Sarajlija Petar Slišković, koji je u eri izbornika Dražena Ladića skupio šest nastupa za hrvatsku reprezentaciju do 21 godine.

Slišković kaže da je od malih nogu navijao za Bayern i kako priželjkuje da Bavarci u nedjelju osvoje titulu, ali kako bi se jednako veselio i uspjehu svog trenera Thomasa Tuchela.