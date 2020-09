Hrvat koji je igrao za Galatasaray otkriva gdje su šanse Hajduku

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Stjepan Tomas (44), uz Izraelca Reviva, jedini je stranac u povijesti turskoga nogometa koji je izravno prešao iz jednoga u drugi “neprijateljski” tabor u Istanbulu, iz Fenerbahçea u Galatasaray, sljedećeg Hajdukova suparnika u Europskoj ligi. Zbilo se to 2004. godine.

– U sezoni 2003./2004. bio sam u Fenerbahçeu na posudbi iz talijanske Vicenze, koja je bila ispala u Serie B, pa nije imala više financijskih mogućnosti pratiti moj ugovor. Tako sam otišao u Fener, s kojim sam u toj sezoni osvojio naslov prvaka, a kako sam igrao dobro, uočio me Galatasaray i otkupio od Talijana – počinje svoju priču Bugojanac Tomas, danas trener turskog prvoligaša Rizespora.

Naslov nakon drame

No, zašto vas nije zadržao Fenerbahçe ako ste imali tako dobru sezonu?

– Razlog je bio njemački trener Christoph Daum. Na jednoj utakmici bio me povukao iz igre, a ja sam, onako vruće glave, gnjevan, skinuo i bacio dres pri dolasku na klupu. Nijemac se na to uvrijedio i nije me postavljao u igru sljedeće dvije-tri utakmice. A kako nam u tom razdoblju nije dobro išlo, vratio me u momčad i vratili smo se na pobjednički kolosijek. Znate kakva je trenerova filozofija: iskoristit će igrača dok ga treba, a kada mu više ne bude potreban – riješit će ga se. Tako me i pustio u momčad najvećeg suparnika – nastavlja Tomas.

Jesu li vam navijači Fenerbahçea zamjerili bacanje dresa?

– Nisu. Pamte me kao požrtvovnog igrača, borca koji je uvijek davao maksimum i bio član njihove šampionske momčadi, pa i danas kad dođem na utakmicu Fenera, prilaze mi s poštovanjem i respektom – naglašava Tomas.

A sada o – Galatasarayu. U njemu ste proveli tri najljepše godine karijere, nastupili u 98 utakmica, osvojili prvenstvo i Kup.

– Da, iz Galatasaraya nosim najljepše uspomene. Trenirali su ne naprije Hagi, potom Gerets, igrao sam s Ribéryjem, Fláviom Conceiçãom, Hasanom Şaşom, Bülentom Korkmazom, Mondragónom, Rigobertom Songom... Naslov prvaka 2006. osvojili smo u dramatičnim okolnostima, u posljednjem kolu. Kod kuće pobijedili smo Kayserispor s 3:0 i čekali ishod utakmice Denizli – Fener, u kojoj gost nije smio pobijediti. Naša utakmica bila je završena, a u Denizliju je nadoknada trajala 15 minuta. Bilo je to za nas 15 minuta dugih kao 15 godina! Tamo je igrač Fenera Appiah u završnici utakmice pogodio stativu i završilo je 1:1. Ne mogu vam opisati kakvo je slavlje nastalo na našem stadionu kada smo čuli da je tamo gotovo – prisjeća se Tomas.

Pamti i finale Kupa iz 2005. u kojemu je njegov Galatasaray nadvisio najvećeg suparnika.

– Bilo je 5:1 za nas, a u toj utakmici briljirali su Franck Ribéry i trostruki strijelac Hakan Şükür. To mi je također jedan od najdražih trenutaka u karijeri – tvrdi Tomas, nogometaš koji je osvajao naslove prvaka u tri zemlje: Hrvatskoj (Dinamo), Turskoj (Galatasaray) i Rusiji (Rubin).

A kakav je danas Galatasaray?

– Galatasaray nije kupovao u prijelaznom roku, dok je Fener uložio dosta novca i okupio vrlo dobru momčad. Ne mogu trenutačno reći tko je jači. Slika će biti jasnija nakon njihova međusobnog derbija u nedjelju – kaže Tomas.

Poštedjet će neke igrače

Iz Hajdukove perspektive, ohrabrujući je podatak da je Galatasaray prije tri godine, pod Tudorovim vodstvom, u 2. pretkolu Europske lige šokantno ispao porazom od švedskoga Östersundsa. Hajdukov trener Hari Vukas u tim je utakmicama sjedio na klupi Galatasaraya.

– I kada sam ja igrao za Galatasaray, u 1. kolu Kupa Uefe dogodio nam se šok: izbacio nas je norveški Tromsø. Tamo smo, u kaljuži od travnjaka, bili poraženi 0:1, a u Istanbulu su nam se provukli igravši 1:1. Takve stvari se u nogometu događaju. Galatasaray ima iskusnu i dobru momčad, sigurno je favorit u igri s Hajdukom, ali u pitanju je jedna utakmica. Uz to, Galata igra u nedjelju derbi s Fenerom i sigurno će poštedjeti neke igrače. Šansa uvijek postoji, ne treba se predavati – ističe Tomas.

Stjepanov Rizespor, u čijim redovima igra naš reprezentativac Dario Melnjak, jedna je od tri momčadi koje u prva dva kola nisu osvojile ni bod, iako je primjerice u prvom kolu do završnice utakmice vodila protiv favoriziranog Fenerbahçea i na kraju izgubila 1:2. Zanimljivo, među momčadima bez osvojenog boda je i turski prvak Istanbul Başakşehir.