Hrgović: Želim da mi Thompson pjeva kad budem ulazio u ring

Naš najbolji boksač Filip Hrgović (26) već je neko vrijeme u vrelom Miamiju. Stanuje u unajmljenom apartmanu i vježba u klubu koji trenerski vodi proslavljeni kubanski stručnjak Pedro Diaz.

No Hrga baš i nije oduševljen Miamijem koliko bi to čovjek očekivao jer riječ je ipak o spektakularnom gradu u turističkom smislu. South Beach, Coconut Grove, Little Havana, Ocean Drive samo su neke od turističkih atrakcija koje žele vidjeti ljudi iz cijelog svijeta.

– Ja vam baš i nisam za neki turizam. Uostalom, ovdje je prevruće, po danu se ne može hodati po vani. Moraš stalno tražiti prostore koji su klimatizirani.

A što je sa slavnim plažama u najvećem gradu na Floridi?

– Bio sam na Miami Beachu, a otići ću se okupati i na neku drugu. No nisam vam ja od velikog kupanja, a i nisu to meni privlačne plaže. Ne sviđa mi se taj tip obale. Na kilometre pijeska, bez stijena, šuma, hladovine... Razvikano je to, a ja bih rekao i precijenjeno. Meni se puno više sviđa naša obala.

>> Cijeli tekst pročitajte u tiskanom izdanju Večernjeg lista ili u e-izdanju!

Ne propustite i druge teme:

>> Esej Slavena Letice: Je li s Oliverom umro posljednji Dalmatinac?

>> Kujundžićev prijedlog: Alkohol i cigarete moraju poskupjeti 100 posto

>> Hrvati mogu plaćati uz pomoć usluge Google Pay

>> Ljetni Večernji list unutar novina