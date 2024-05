Hrgović opleo po Usiku: 'Toliko izuzeća... Čovječe, moj je red! Postao si pohlepan'

Najbolji hrvatski boksa Filip Hrgović će se u subotu (1. lipnja) u Rijadu na priredbi "Matchroom vs. Queensberry: 5v5" boriti protiv Britanca Daniela Duboisa. Riječ je o najvećoj borbi njegove karijere. Prema je svojim pobjedama došao do statusa izvanrednog prvaka i obaveznog izazivača Oleksandera Usika za pojas teške kategorije po IBF-u, no prilika da ga osvoji konstantno mu izmiče.

Organizacija je prije borbe prve borbe svog prvaka i Tysona Furyja za ujedinjenje teškaških pojaseva najavila da će Ukrajincu oduzeti pojas ukoliko dogovore revanš. To bi značilo da bi se Hrgović imao prilike boriti za titulu prvaka. Međutim, i valja dodati sasvim očekivano, iz toga su se "izvukli" nakon prve borbe u kojoj su samo boksači podijelili zaradu od gotovo 200 milijuna dolara.

IBF je objasnio kako svaki prvak ima pravo na iznimku od obavezne obrane pojasa, što je Usik iskoristio, a organizacija je uspjela ostati uključena u seriju borbi koju mnogi s pravom smatraju najvećima u protekla tri desetljeća. Ono što se problematizira jest konstantno Usikovo izbjegavanje Hrgovića.

U razgovoru za YouTube kanal Pro Boxing Fans, Hrgović se obratio izravno Usiku. "Moja je informacija bila kako će IBF-ov pojas biti ulog. To je bilo obećanje, ne znam... Usik je imao toliko izuzeća. Čovječe, moj je red! Postao je pohlepan", poručio je ukrajinskom boksaču. Rekao je i da ga ne bi začudilo da Fury pobjedi Usika u revanšu, a pitanje je i što zatim slijedi.

U takvim slučajevima u borilačkom svijetu treći nastavak nije rijetkost, a često upravo taj potez donese golemu zaradu. Hoće li se IBF u tom slučaju doista odreći svog dijela jednog od najbogatijih kolača u povijesti profesionalnog boksa? Neosporno je da će svaka borba Furyja i Usika donijeti veću zaradu od Hrgovićeve prilike da napadne titulu.

