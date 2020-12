Hoće li Šego s reprezentacijom na SP? Odlučit će liječnik Montpelliera

Marin Šego, hrvatski rukometni vratar, trenutačno je na rehabilitaciji u Ljubuškom. Na posljednjoj prvenstvenoj utakmici protiv PSG-a stradao je zglob.

– Njihovo je krilo palo na moju nogu. Sve je bilo tako brzo da se nisam stigao izmaknuti. Bilo je to potkraj prvog poluvremena. Iznijeli su me na nosilima, u svlačionici sam popio nekoliko tableta protiv bolova, malo namazao zglob Voltarenom i branio drugo poluvrijeme. No, drugi dan zglob je natekao i liječnik mi je odmah prepisao bolovanje. Njegova prognoza je tri tjedna, no mislim da ću biti spreman do početka svjetskog prvenstva u Egiptu 13. siječnja. Opet, nisam ja koji će odlučiti hoću li ili neću ići u Egipat – kaže Šego.

Odlučit će tko?

– Liječnik Montpelliera. Moram mu se javiti 6. siječnja i njegova je zadnja. Osjećam se dobro, otekline nema odavno, mogu normalno hodati. Doći ću 1. siječnja na okupljanje u Poreč i nadam se da će sve biti u redu za Egipat. Neću braniti protiv Španjolske 5. siječnja u Poreču, no ako dobijem odobrenje, branit ću u Madridu 10. siječnja – istaknuo je Marin Šego.