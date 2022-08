Danas krizni sastanak u Osijeku: Hoće li Bjelica otići? Već se zna tko bi mogao na klupu

Nogometaši Osijeka sinoć su u svom Gradskom vrtu remizirali s Varaždinom i prosuli nove bodove, završilo je 2:2.

Bila je to nešto bolja partija Bjeličinih izabranika, iako treba naglasiti kako je prvo poluvrijeme odigrano ispod svakog nivoa na razini amaterskih ekipa. Drugi dio je donio puno ofenzivniji pristup obje ekipe, bijelo-plavi su dva puta vodili, no to vodstvo očigledno nisu uspjeli sačuvati, na očaj svih navijača i Kohorte.

I opet je istok bio jako lijepo ispunjen i davao je dodatan impuls svih 90 minuta svojim igračima, no do pobjede se nije stiglo. Obrana je stvarno postala ozbiljan problem koji treba što prije riješiti, mladi Adrian Leon Barišić je pokazao kako ga Talijani ne zovu bez razloga, ali mora se uigrati s Miletom Škorićem.

Kapetan Osijeka ne igra na svojoj standardnoj razini, priča se da ima privatnih problema i zbog toga nije sto posto posvećen igri i nastupima. Lijepo je bilo vidjeti kako se jedan od najstarijih Vedran Jugović baca na glavu i daje zadnji atom snage, nakon pogotka je otišao proslaviti s Kohortom na način koji se dosta dugo nije viđao u Gradskom vrtu.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 14.08.2022., Osijek - SuperSport HNL, 5. kolo, NK Osijek - NK Varazdin Photo: Davor Javorovic/PIXSELL

I to je jedan od problema koji navijačima ozbiljno smeta, sadašnji nogometaši Osijeka nemaju tu sinergiju kakvu su imali domaći dečki prije dolaska mađarskih vlasnika. A trebali bi shvatiti da je upravo taj 'istok' glavni pokretač atmosfere na stadionu i da ih je on nosio do svake pobjede. U klubu je nešto očigledno 'trulo' i to se više ne može sakriti, trener Nenad Bjelica i predsjednik Sakalj uz glavnog gazdu trebaju sjesti za stol i riješiti probleme, odnosno model rastanka.

Obje strane trebaju pokazati zrelost i interes prema kojemu je prioritet NK Osijek, ne osobna dobit. Mađari jasno žele platiti što manje, ali Bjelica se zasad ne misli povući i odstupiti ni milimetra. Jasno, pa nije on sam sa sobom sklopio taj 'deal'. Međutim, brod opasno tone i bilo bi dobro riješiti se ovih muka, jer ovo stvarno nema smisla. Ukoliko se nastavi ovako, rastjerat će se sve navijače, pa neka se onda ne žale da je posjećenost na tribinama niska.

Od novih trenera svakako bi aktualan mogao biti Goran Tomić, jedan od najboljih na tržištu trenutno, dok bi klupu do tada 'mogao pričuvati' klupski djelatnik Ivica Kulešević.