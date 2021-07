Hamilton produljio vjernost Mercedesu: Ostaje do kraja 2023.

Vodeći u ukupnom poretku vozača Formule 1 Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži na prvom slobodnom treningu u petak za VN Austrije. Nizozemac je prošlu nedjelju osvojio VN Štajerske na stazi Spielberg i sada će u nedjelju pokušati ostvariti treću uzastopnu pobjedu i petu ove sezone.

Drugi i treći su bili vozači Ferrarija Charles Leclerc i Carlos Sainz, dok je sedmerostruki svjetski prvak Britanac Lewis Hamilton (Mercedes) , koji zaostaje 18 bodova za Verstappenom nakon osam utrka, bio tek sedmi. Hamiltonov momčadski kolega Finac Valtteri Bottas bio je četvrti.

No, taj rezultat nije spriječio Britanca da potpiše novi dvogodišnji ugovor s Mercedesom i produži svoju vjernost. To znači da će se među 'srebrnim strijelama' zadržati barem do kraja 2023. godine, što znači da će Hamilton imati gotovo 39 godina kada mu novi dogovor istekne. Bit će to nevjerojatna lojalnost Mercedesu duga 11 godina.

Upravo je s njima Hamilton osvojio šest od sedam svojih titula.

- Teško je za povjerovati da je prošlo gotovo devet godina rada s ovom nevjerojatnom ekipom. Uzbuđen sam što ćemo nastaviti našu suradnju još dvije godine - rekao je Hamilton nakon potpisa.