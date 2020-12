Halilovićev novi trener: Jako je blizu početne postave, oduševljen sam

Nakon besciljnog lutanja i mjesec dana provedenih bez kluba, hrvatski nogometaš Alen Halilović (24) konačno je pronašao novu sredinu. U engleskom Birminghamu Halilović je vrlo blizu statusa standardnog igrača, javnosti je potvrdio strateg kluba Aitor Karanka, inače igračka legenda Real Madrida.

"Halilović je vrlo blizu početne postave. Znao sam da je stvarno dobar igrač, a sada sam se u to i osobno uvjerio. Da budem iskren, ovo je bio prvi tjedan u kojem je mogao trenirati 100 posto sa suigračima, jer otkako je stigao ovdje, nismo mogli trenirati zajedno jer smo non-stop imali utakmice i nije bilo vremena za nova uigravanja. Jednostavno, do sada je to bilo nemoguće. Ovaj tjedan bio je jako dobar na treninzima i uspio je dostići intenzitet kojim se igra u prvenstvu."

Halilović je u mjesec dana u klubu ubilježio tri nastupa i zadovoljio je kod Karanke.

"Presretan sam što je odabrao nas, jer kada sam pregovarao s njim, mislio sam da ćemo ga jako teško dovesti. Imao je puno bogatije ponude drugih klubova, ali pokazao mi je da je gladan, da vjeruje u naš projekt i u mene. Najvažnije je što s 24 godine opet želi postati vrhunski igrač", rekao je novi Halilovićev trener.