'Hajduk je doveo igrače kojima klubovi nisu htjeli dati novi ugovor. Njih 14 ne može igrati u niželigašu'

Najveći Hajdukov trener svih vremena, pokojni genijalac Tomislav Ivić, u intervjuu koji je 2011. godine dao u povodu Hajdukova stotog rođendana novinaru Vinku Vukoviću za novine Naprid Bili iznio je zanimljivu tezu.

– Prije, a i poslije mene sve se uglavnom svodilo na kupovinu, a predsjednik Tito Kirigin je shvatio da Hajduk može biti velik samo ako stvara igrače. I to je bio naš osnovni imidž kroz sedamdesete godine prošloga stoljeća. I moji nasljednici nastavili su takav rad, pa smo dobivali klasne igrače poput, recimo, Gudelja, no s vremenom je to jenjavalo i skoro se sasvim izgubilo, tako da je danas pojava pravoga igrača iz Hajdukove omladinske škole, kao što je recimo Srna, više stvar slučaja nego sustavnoga rada – izjavio je Ivić.

Hajduk je danas – pritisnut golemim navijačkim očekivanjima i dugogodišnjom sušom osvajanja naslova prvaka – mnogo svjetlosnih godina udaljen od ove Ivićeve doktrine. I Hajduk doista kupuje sa svih strana svijeta pa su ovoga ljeta već dovedeni: Fahd Moufi iz Portugala, Ismäel Diallo iz Francuske, Zvonimir Šarlija iz Grčke, Leon Dajaku iz Engleske i Vadis Odjidja-Ofoe iz Belgije. Svi bez odštete. I to vjerojatno nije sve za ovo ljeto.

Igrali finale Lige prvaka

Sva petorica internacionalci su u potrazi za novom afirmacijom, dakle – došli su igrati, a ne sjediti na klupi. Što će, naravno, otežati poziciju mladim igračima.

Trenutačno su u Lekinu kadru petorica igrača koja su u juniorima Hajduka postali doprvaci Europe u Ženevi: Borna Buljan, Luka Vušković, Rokas Pukštas, Roko Brajković i Marko Capan. Ni jedan od njih nije u prvih 11, a samo su Pukštas i možda Vušković u ozbiljnijim kombinacijama za sastav, s tim da Vušković za sada ne igra, nego čeka transfer. Brajkovićevi konkurenti na desnom krilu su Sahiti i Dolček, Buljanovi su L. Kalinić i Lučić, dok u veznom redu gdje igra Capan vlada poprilična gužva: Grgić, Kalik, Odjidja-Ofoe, Krovinović...

Je li to najava da se dojučerašnji Hajdukovi juniori ipak neće naigrati u ovoj sezoni?

– Hajdukovi juniori igrali su finale Lige prvaka, ej, kume finale Lige prvaka, nije to bilo što! Pa kad je to tako, nemaš što razmišljati: odmah ih priključi osmoricu u prvu momčad, dodaj im Livaju i neko pravo pojačanje, i imaš momčad – kaže nekadašnji Hajdukov trener Luka Bonačić.

Hajduk gotovo svakoga dana objavi kako je doveo novoga igrača, predstavljanja su im spektakularna?

– Ponavljam: u vlastitoj kući imaš dobroga materijala pa ga iskoristi onda. A ne ovako, dolaze im igrači kojima su negdje istekli ugovori. Pa zar su ti klubovi glupi što tim igračima nisu produžili ugovore? Kupi, majstore, jedno pojačanje od dva milijuna eura, a ne ove bez ugovora! K tome još i bekove! Zašto je taj mali Đolonga trebao ići na posudbu, po čemu je ovaj novi bolji od njega? Čujte, od 15 igrača koje su do sada doveli 14 ih ne može igrati u Slogi Mravince! Od nekih Hajdukovih obrambenih igrača koje su dovodili izvana brže se okreće trajekt Vladimir Nazor! – dodaje Bonačić.

Ova pojačanja birao je trener Ivan Leko?

– Ako je tako, to je normalno i logično, i dobro je da predsjednik čvrsto stoji iza njega. Ne znam toga čovjeka iz Litve, gdje je igrao, koje su mu reference da vodi sportsku politiku Hajduka. Inače, u Hajdukovoj igri protekloga proljeća kod Leke nisam uočio nikakav pomak. Za mene Hajduk i bez trenera mora biti prvi ili drugi u Hrvatskoj ligi. I da, zasmetalo mi je kako su se ponijeli prema Nikoli Kaliniću, kao u hororu! Doveli su velikoga igrača, koji je bio u Atléticu, Milanu.,.., a davali su mu samo po nekoliko minuta. To je bilo podcjenjivački prema Nikoli – ističe Bonačić i zaključno inzistira na završnoj poruci:

– Ja im od srca želim svu sreću, ne da budu prvaci Hrvatske, nego prvaci svita! Ja ću uvijek biti njihov navijač.

Obilje prijelaznoga roka

Kad smo već kod novoga Hajduka, napomenimo i da bijeli trenutačno u svlačionici imaju čak jedanaestoricu nogometaša iz inozemstva, dakle cijelu jednu momčad stranaca, iz Austrije (Lučić), Portugala (Ferro), Obale Bjelokosti (Diallo), Maroka (Moufi), Australije (Kalik), Belgije (Odjidja-Ofoe), Francuske (Benrahou), SAD-a (Pukštas), Kosova (Sahiti), Njemačke (Dajaku) i Slovenije (Mlakar).

Na kraju, u kontekstu obilja prijelaznoga roka napomenimo i ovo: u ljeto 2021. godine Hajduk je doveo Krovinovića, Fossatija, Lovrencsicsa, Eleza, Vukovića, Katića, Mlakara, Subašića i Melnjaka, a na zimu 2022. još i N. Kalinića i Ferra i – opet nije mogao više od drugoga mjesta. Zaostao je na kraju sezone za prvakom Dinamom sedam bodova.

No Hajduk tada nije imao trofejnoga trenera kao što ga ima sada. Ivan Leko ipak je dimenzija više od svih (osim Tudora) koji su posljednjih godina vodili bijele i, ako ovoga puta doista on bira igrače, onda on zna za što mu oni trebaju.