Hajduk bez Livaje, Bjelica vjeruje u prolaz Osijeka: Imamo pobjednički gard

Više od četiri tisuće kilometara dijeli Split i Kostanaj, grad u kojemu Hajduk igra protiv Tobola u uzvratu drugog kola Konferencijske lige (17 sati). Otišli su u daleki Kazahstan izabranici Jensa Gustafssona nakon prvenstvenog poraza od Osijeka 1:2, ali i s prednošću od 2:0 iz prve utakmice.

– Pitali ste me prije prve utakmice bih li bio zadovoljan rezultatom 2:0 i ja sam rekao da bih. Utakmica je tako završila, imali smo prilika za još koji gol, ali vidjeli ste da su nam oni prijetili 90 minuta. Jako su dobra momčad, ali napravit ćemo sve da prođemo – rekao je trener Hajduka pa dodao kako je na put poveo 23 igrača, ali neki će biti izvan konkurencije zbog manjih ozljeda, a jedan od njih je Marko Livaja, dok je Stipe Biuk još upitan.

Odgovorio je i Gustafsson na pitanje kakav pristup domaće momčadi očekuje?

– Bilo bi prirodno da budu malo otvoreniji i da nas napadnu. Oni će sigurno biti agresivniji i preuzeti malo više inicijative.

Bek Splićana Gergõ Lovrencsics ima iskustvo igranja u Kazahstanu pa s oprezom najavljuje ogled.

– U europskim kvalifikacijama svaki je susret težak, bez obzira na to s kim igrali. Imam iskustva, igrao sam već utakmice u kojima smo bili favoriti pa smo ispadali. Igrao sam u Kazahstanu protiv Žetisa i nije nam bilo lako, tamo je drukčije vrijeme, drukčija temperatura, treba se dobro pripremiti. Imamo dobro iskustvo iz prvog susreta, moramo znati kako sačuvati tu prednost i pokušati još jednom pobijediti.

Škorić produljio ugovor

Puno teži posao od Hajduka, u svojoj europskoj borbi, imat će Osijek. Naime, u Gradski vrt dolazi poljski Pogon (21 sat). Iako je prva utakmica bila bez pobjednika (0:0), momci Nenada Bjelice uzdaju se u statistiku i prolaz. Naime, u 20 izlazaka na međunarodnu scenu utakmica s Poljacima to će im biti 11. uzvrat na domaćem terenu. U prethodnih deset, uključujući i Basel, s kojim je odigran samo jedan susret, Osijek je ostvario sedam pobjeda, jedan remi i dva poraza. Pritom su sedam puta potvrđivali prolaz, što očekuju i sada.

– Stanje momčadi je dobro, nakon pobjede u Splitu i putovanja odradili smo dva treninga. Žaper ima ozljedu mišića i neće biti u konkurenciji za Pogon, svi ostali su spremi. Pogon je pokazao da je dobra, ozbiljna momčad koja ima jasan stil igre. Vjerujem da ćemo biti na fizičkom i mentalnom nivou i da ćemo proći takvog protivnika. Oni su momčad koja igra u istom sustavu, s istim trenerom, ali nepredvidivi su, ofenzivni igrači često im mijenjanju pozicije i to može dovesti do pomutnje. Mi smo to dobro kontrolirali u prvoj utakmici. Nadam se da ćemo mi napadački biti opasniji. Da ste vidjeli naš trening u Mravincima nakon povratka iz Poljske, trenirali su oni koji nisu igrali, frcalo je na sve strane – rekao je trener Bjelica u najavi pa se osvrnuo na pobjedu u Splitu od 2:1.

– Razgovarali smo puno o posljednjoj utakmici, gledali smo snimku, analizirali, u Splitu je bilo loših stvari, posebice u prvom poluvremenu. Igrači su svega svjesni i napravit će sve da svoje zadatke obave korektno. Ova momčad ima pobjednički gard, kvalitetu da ne odustaje. Moramo biti organizirani, agresivni i disciplinirani, a vjerujem da ćemo biti i kompaktniji i taktički bolji.

Kapetan Mile Škorić, koji je produljio vjernost Osijeku do 2025. godine, veseli se navijačima i poručuje:

– Znamo što smo loše radili, analizirali smo sve, nadam se da ćemo to sve popraviti. Kombinatorikom ćemo napraviti dobre stvari.

Domaću utakmicu odigrat će i Rijeka na Rujevici. Kvarnerska momčad dočekuje Gziru (20 sati), nad kojom ima prednost od 2:0 iz prve utakmice.

Tomić vjeruje napadačima

– Moramo biti maksimalno ozbiljni da nastavimo pozitivan niz. Vidjeli smo da je Gzira agresivna momčad, konstantno igra na rubu prekršaja i na domaćem terenu moramo odgovoriti na isti način te pokazati dobar napadački nogomet. Vjerujem u svoje igrače, veseli me da ulaze u šanse. Oni imaju taj gol u sebi, to su igrači visoke kvalitete. Vjerujem da će postotak realiziranja biti veći – rekao je trener Rijeke Goran Tomić pa dodao tko vjerojatno neće nastupati zbog ozljeda, a to su Krešić i Bušnja, dok Lepinjica nema pravo nastupa zbog crvenog kartona.

Utakmicu je najavio i igrač Hrvoje Smolčić:

– Čeka nas teška utakmica, vjerujem da dosta ljudi smatra da ćemo lako proći, ali mi tako ne razmišljamo. Moramo ući sto posto, vidjeli smo kvalitetu protivnika, moramo dati maksimum da pobjeda ne bude upitna ni u jednom trenutku.

