Gvardiol priznao kakvo je stanje u Cityju: 'Mogu vam otvoreno reći. Ne razmišljamo o tituli'

Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol osvrnuo se na prvi dio akutalne sezone u Manchester Cityju. Aktualni prvak engleske Premier lige našao se u nezapamćenoj krizi te se nalazi na sedmome mjestu prvenstvene ljestvice. Situacija nije dobra niti u Ligi prvaka gdje su "građani" trenutačno na 22. mjesto do 24 koja vode u iduću fazu natjcanja.

"Teško se nositi s pritiskom. Moramo biti svjesni situacije u kojoj smo. Nećemo umrijeti, znate? Samo ne pobjeđujemo. Vjerujem da ćemo se što je prije moguće vratiti pobjedama i biti svoja najbolja verzija. Bit će drugačije nakon Nove godine", rekao je hrvatski reprezentativni branič.

"Ne mogu govoriti o drugima, samo kako se ja osjećam. Iscrpljujuće je igrati svaka tri dana. To vam mogu sasvim otvoreno reći. Svi smo iscrpljeni zbog zgusnutog rasporeda", dodao je Gvardiol. U ovoj se sezoni lijevi bek momčadi iz Manchestera nastupio u 25 utakmica u svim natjecanjima. Potom je odgovorio na pitanje jesu li se planovi za sezonu promijenili nakon niza poraza.

"Ne mogu lagati i reći da nakon ovakvih utakmica želimo osvojiti Premier ligu. Mogao bih to reći jer to želim, ali sada je to jako teško. Naš cilj trenutačno je da pobijedimo prvu sljedeću utakmicu. Ne razmišljamo o tituli. Prerano je, sezona je preduga. Tako ću vam odgovoriti i ako me isto pitanje pitate nakon sljedeće utakmice", zaključio je Gvardiol.

S klubom će imati vrlo kratku pauzu. Iduća dva kola igraju se 26. i 29. prosinca. Kratku pauzu imat će do 4. siječnja kada se susreću s West Hamom, a nakon toga do 11. siječnja kada igraju utakmicu FA kupa protiv Salforda. Nakon slavlja nad Nottingham Forestom 4. prosinca, još uvijek ne znaju za pobjedu. Najprije su ispustili pobjedu protiv Crystal Palacea pa upisali poraz od Juventusa, a u posljednja dva kola domaće lige izgubili su gradski derbi i ostali bez bodova protiv Aston Ville.