Gradonačelnik golom uveo svoj klub u viši rang

Poznata je stvar da gradonačelnici koji vole sport pomažu klubovima u osiguranju financijskih i infrastrukturnih uvjeta za natjecanje. Međutim, da prvi čovjek grada golom odvede svoj klub u viši rang, to je stvarno raritet. A upravo to dogodilo se u kvalifikacijama za popunu Međužupanijske lige Slavonije i Baranje između Kutjeva i slavonskobrodskog Amatera. Kutjevčani su prvi susret na svojem terenu dobili s glatkih 3:0, ali u uzvratu su sve prosuli i do 75. minute gubili s 4:0. I kada se činilo da će ostati kratkih rukava, ukazao se njihov gradonačelnik Josip Budimir koji je preciznim udarcem pogodio za 4:1 i veliko slavlje.

– Osjećaj je bio fenomenalan, postići pogodak koji tvoj klub nakon 25 godina vodi u viši rang nije mala stvar. Mi smo već u nekoliko navrata pokušali kroz kvalifikacije, ali ovo je prvi put da smo uspjeli. Svi smo presretni, a pogotovo ja koji sam postigao taj gol – kaže Budimir.

Kutjevački je gradonačelnik na tu funkciju došao 2014. godine kao 26-godišnji student, bio je tada najmlađi gradonačelnik u Hrvatskoj. Iza njega je i zanimljiv nogometni put. Kao talentirano je dijete već u osmom razredu otišao u splitski Hajduk na probu. Zadovoljio je, ostao nekoliko mjeseci i pred sam potpis ugovora vratio se kući. Poslije je išao na probu i u zagrebački Dinamo i u zaprešićki Inter, igrao s Lovrenom, Badeljom... Oni su postali reprezentativci, a on se, opet zbog nostalgije za kućom, vratio u Kutjevo.

– Priznajem da mi je danas malo žao što nisam više postigao kao nogometaš, ali nedostajao mi je moj kraj, roditelji, prijatelji... Kad sam vidio da mi karijera ne ide u smjeru kako sam zamišljao, upisao sam fakultet, a onda me život odveo u politiku – nastavlja. Obitelj Budimir nosi NK Kutjevo. Josipov stric Jerko predsjednik je kluba, a otac Ivan – trener! Lani je Josip s 20 pogodaka bio prvi strijelac. Najviše zahvaljujući Josipu uvjeti su u klubu fenomenalni, a s pola milijuna kuna povučenih na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja kreću i u rekonstrukciju klupskog objekta.