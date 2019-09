Gorica slavi svoj 50. rođendan, a Zadar prvu (n)ovosezonsku pobjedu nad najveći rivalom Cibonom

Košarkaši Cibone i Zadra, dvaju najjačih hrvatskih klubova, rijetko se kada susreću u pripremnim utakmicama za sezonu. No, u petak se i to dogodilo i to u Velikoj Gorici, na turniru posvećenom 50. rođendanu košarkaškog kluba iz turopoljske prijestolnice.

Prvi hrvatski (n)ovosezonski klasik dobili su košarkaši Zadra (93:85) koji su u svojim redovima imali i dojučerašnje cibose Gilberta (9 koševa) i Uljarevića (6 koševa), ali i negdašnje cibose kao što su Siriščević (18 koševa) i Junaković (4 koša) i P. Marić (2 koša) a predvodio ih je bivši trener Cibone Ante Nazor.

Dojučerašnji cibosi su u Zadru

A on je, za razliku od svog kolege s Cibonine klupe Ivana Velića, utakmicu htio svakako dobiti.

- Utakmice Cibone i Zadra uvijek nose naboj, pa bile one i pripremne. Vidjeli ste dekor, navijače, tenzije, emocije i to je dobro. Nama je nedostajalo utakmica ove snage i hvala slavljeniku Gorici što nas je okupio u ovom sastavu - kazao je Nazor i pojasnio zašto je doveo dvojicu mladaca koji Ciboni nisu bili dovoljno dobri.

- Uljarević i Gilbert su momci željni afirmacije. Imaju dobru radnu etiku i ako budu slijedili moju metodu rada ja im jamčim da će dospjeti daleko.

Cibonin trener Ivan Velić ima pak svoje metode, a jedna od njih je bacanje u vatru onih najmlađih. Da nije uvodio juniore Paponju i Rašića, možda bi Cibona i dobila ovu utakmicu, no to kao da nije bio Velićev primarni cilj:

- Pa da, nekad neke utakmice koristite za što bolju pripremu, da vidite kako će igrači reagirati. Za naše klince je važnije da se školuju na ovakav način nego sama pobjeda. Morate znati da su Paponja i Prkačin 2002. godište, a obojica su imala ozbiljnu minutažu.

Ljubičić povraćao u svlačionici

Zadar je sinoć bio kompaktniji, no to je i zato što Cibona ima više problema, posebice na centrima.

- Bundović je još ozlijeđen, Ljubičić već tri dana povraća a povratio je i na poluvremenu pa ga u drugom dijelu nisam uvodio. Centar Rhett tek je stigao pa sam dao priliku Vuciću koji se diže svakim danom. Marko Ramljak izlazi iz ozljede pa ga nisam uvodio u nastavku.

A upravo su Vucić (13) i Ramljak (12), uz Gibsona, bili jedini dvoznamenkasti cibosi koji će danas u 15 sati u Gorici igrati za 3. mjesto protiv ruskog premijerligaša Temp-Sumza kojeg su pobijedili domaćini turnira (82:80). Nakon što su stizali suparnika 35 minuta, Goričani su tricom Majcunića (10 koševa) stigli u prvo vodstvo 68:66.

Važne koševe u završnici zabili su Vraneš (14) i Mašić (10), a najviše je zabio Mazalin (20) i štićenici Josipa Sesara prošli su u finale. Inače, netko neupućen bi pomislio da Baković i Zrnić nisu otišli iz kluba jer su Babić i Vraneš igrali u njihovim dresovima.

- Sretna okolnost je da imamo sedam igrača iz prošle sezone. S obzirom na to da će dresovi biti personalizirani, čekamo da nam se priključe još jedan do dva igrača. Pregovaramo s jednom peticom i jednim igračem na pozicijama 2-3. U stručnom stožeru smo se pojačali dolaskom Ivana Perinčića koji je ostao bez posla u Cedeviti - kazao je trener Velikogoričana Sesar.

>> Pogledajte nastup seksi plesačica na košarkaškoj utakmici