Golijada i pobjeda Wolfsburga, Brekalo asistent

Nogometaši Wolfsburga na svom su terenu svladali Werder sa 5-3 (3-2) u prvoj uakmici 9. kola njemačkog prvenstva, a hrvatski reprezentativac Josip Brekalo našao se među asistentima u pobjedničkoj momčadi.

Gosti su poveli u 13. minuti golom Bittencourta. U 22. minuti Baku je izjednačio, a prvo vodstvo Wolfsburgu donio je Brooks u 25. minuti pogotkom glavom nakon što je Brekalo driblingom prevario dvojica igrača Werdera i lijevom nogom ubacio na deset metara.

Moehwald je u 36. minuti izjednačio na 2-2, ali već u sljedećoj akciji Wolfsburg je ponovno poveo. Brekalo je zaslužio barem pola asistencije koja je upisana Mehmediju, a strijelac za 3-2 bio je Weghorst u 37. minuti.

Drugo poluvrijeme počelo je dobro za goste, jer je u 47. minuti Brooks nespretnom reakcijom zahvatio loptu i svladao svog vratara za novo izjednačenje. Ipak, Wolfsburg je postigao i četvrti pogodak u 76. minuti, a po drugi put je strijelac bio Weghorst preciznim udarcem glavom.

Od 80. minute Werder je ostao s igračem manje, jer je drugi žuti karton zaradio Moehwald. U petoj minuti sučevog dodatka konačnih 5-3 postavio je Bialek.

Josip Brekalo je igrao do 90. minute, a osim sudjelovanja u dvije akcije za pogodak, još je triput stvarao prilike za suigrače, koje su ostale neiskorištene.

Wolfsburg je trećom uzastopnom pobjedom došao na peto mjesto sa 17 bodova, koliko ima i četvrtoplasirani RB Leipzig. Vodeći Bayern ima 19, a Borussia Dortmund i Bayer Leverkusen po 18 bodova. Werder je sa 11 bodova na 10. mjestu, a ovo je momčadi iz Bremena bila šesta uzastopna utakmica bez pobjede.

U prvoj utakmici 11. kola španjolskog nogometnog prvenstva Valladolid i Levante su odigrali 1-1 (0-0).

Valladolid je poveo pogotkom Marcosa Andrea u 57. minuti, a za konačnih 1-1 strijelac je bio Campana iz kaznenog udarca.

U prvoj utakmici 10. kola Premierlige, Newcastle je s 2:0 u gostima svladao Crystal Palace, dok su u francuskoj Strasbourg i Rennes odigrali 1:1 u 12. kolu.

Njemačka - 9. kolo

Wolfsburg - Werder 5-3 (Baku 22, Brooks 25, Weghorst 37, 76, Bialek 90+5 / Bittencourt 13, Moehwald 36, Brooks 47-ag)

Augsurg - Freiburg (sub, 15.30)

Borussia D. - Koeln (sub, 15.30)

RB Leipzig - Arminia (sub, 15.30)

Union B. - Eintracht (sub, 15.30)

Stuttgart - Bayern (sub, 15.30)

Borussia M. - Schalke (sub, 18.30)

Bayer L. - Hertha (ned, 15.30)

Mainz - Hoffenheim (ned, 18.00)

Ljestvica

1. Bayern 8 6 1 1 28-12 19

2. Bor. Dortmund 8 6 0 2 20-7 18

3. Bayer L. 8 5 3 0 16-9 18

4. RB Leipzig 8 5 2 1 16-5 17

5. Wolfsburg 9 4 5 0 14-8 17

6. Union Berlin 8 4 3 1 18-8 15

7. Bor. M'gladbach 8 3 3 2 13-13 12

8. Stuttgart 8 2 5 1 16-12 11

9. Werder 9 2 5 2 13-15 11

10. Augsburg 8 3 2 3 10-11 11

11. Eintracht 8 2 5 1 11-13 11

12. Hoffenheim 8 2 2 4 14-15 8

13. Hertha Berlin 8 2 1 5 15-18 7

14. Freiburg 8 1 3 4 9-19 6

15. Mainz 8 1 1 6 10-21 4

16. Arminia 8 1 1 6 5-17 4

17. Koeln 8 0 3 5 8-14 3

18. Schalke 8 0 3 5 5-24 3