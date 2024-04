'Glavna strategija Hajduka bila je pompa i razbuktavanje mašte. Jedna stvar pokazala se poraznom'

Igor Musa igrao je u Hajduku i Rijeci. Naravno, redovito prati sve što se događa u našem ligaškom nogometu.

– Hajdukov sustav raspao se u svega nekoliko dana. Opet su u Rijeci odigrali praktički bez prave prilike. A bila im je to posljednja šansa da ostanu u igri. Razočaravajuće je što su se u ovoj situaciji došli braniti, nisu pokazali ništa. Ta priča odvija se već jako dugo... – počeo je Musa.

I sada je sve kulminiralo ostavkom predsjednika Jakobušića.

– To je to, kraj. Puno ranije su morali shvatiti da ovaj trener nije taj. Glavna strategija bila je pompa u selekciji momčadi i razbuktavanje mašte. Puno je novca potrošeno, momčad nije loša. Naravno, bilo je i nekih promašaja. Kičma momčadi je složena, stoperski par je odličan, prema naprijed imaš Marka Livaju. No Hajduk jednostavno nije imao igru i sve se svodilo na Livajine bljeskove, što se pokazalo poražavajućim za ovu momčad. Nije bilo nikakve igre ni žara i agresivnosti, posebice na utakmicama na Poljudu. Uglavnom je to bilo kao u ragbiju, igrač osvoji prostor i onda ide odigravanje nazad.

Pogodili s trenerom

Nakon huliganskih ispada opet se potencirala priča o pritisku na igrače. U vaše doba također je bilo sličnog pritiska, kako se igrač Hajduka osjeća u takvim situacijama?

– Baš sam pričao s bivšim suigračem iz Hajduka. Komentirali smo da je prije bilo puno više pritiska, njemu su sprejem išarali automobil. Najčešće je nedostajalo vrlo malo da dođe do ozbiljnijeg incidenta. Uzmemo li u obzir da naslova nema dvadeset godina i računajući splitski temperament, ovi igrači imali su i dosta komotnu situaciju.

Hoćete kazati da ova generacija i nije imala baš nekakav pritisak?

– U odnosu na naše doba, sigurno nije. Pritisak uvijek postoji, ali svaki igrač koji dolazi u Split mora biti svjestan što ga čeka. Ako nisi taj, Hajduk nije klub za tebe.

Prije dva mjeseca svi su analitičari tvrdili da će se borba za naslov prvaka voditi između Hajduka i Dinama. No Rijeka je sve promijenila u svega nekoliko utakmica drugog dijela prvenstva. Što to ova Rijeka ima?

– Dok se pričalo i pisalo o Hajduku i Dinamu, Rijeka je radila u tišini i slagala momčad. Pogodili su s izborom trenera koji je ovoj momčadi dao poseban impuls i dobro balansira cijelu priču. Pronašao je igru koja odgovara igračima koje su dovodili precizno i samo ono što im treba. Dovedeni su karakterni igrači, igraju na rezultat, strpljivi su svih 90 minuta i znaju što im je raditi.

Na Rujevici se opet skandira: "Šampioni..." Kako bivši igrač Rijeke doživljava tu euforiju oko kluba?

– Vratila su mi se sjećanja iz doba kada sam igrao na Kantridi. Nešto slično se tada događalo u Rijeci. Igrači su fokusirani, dobro im ide, imaju sve u svojim rukama. Bit će zanimljivo do kraja gledati naše prvenstvo. Dinamo se stabilizirao, u formi je, Hajduk ga je vratio u život. Igrači su pohvatali Sergeja Jakirovića i njegove zamisli. Jer, nije lako preko noći stvoriti pobjedničku igru.

Je li ovo bila Rijekina najzahtjevnija utakmica u psihološkom smislu?

Pokazali autoritet

– Da. Najviše su oni postali svjesni da imaju sve u rukama i da ova utakmica sve određuje. Postali su svjesni da su glavni favoriti. Kada govorimo o pritisku, do sada se stalno postavljalo pitanje je li Rijeka spremna otići do kraja. Svi su očekivali da će se pokliznuti u nekoj maloj utakmici. Te izazove su odradili s autoritetom i pokazali da su prava i čvrsta momčad. Pobjeda nad Hajdukom u najvažnijem trenutku pokazala je da su apsolutno zreli za naslov prvaka. Naravno, može se dogoditi kiks u jednoj utakmici i kompromitacija statusa. No, čak i da se dogodi takvo što, Rijeka je napravila veliki posao, nitko im ništa nije poklonio. Svaka čast treneru i igračima.

Folklor sa stranim sucima?

– Čini mi se da su odradili posao, smirene su tenzije, a i zaštitili domaći suci koji su se samo doveli u ovu situaciju. S druge strane, taj čin je mala degradacija domaćim sucima koji se sigurno loše osjećaju gledajući strance – zaključio je Igor Musa.