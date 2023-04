'Gjergja je zauvijek izgubljen kao izbornik Hrvatske. Poslije odmora odlučujem što ću dalje'

Većina izvješća s inauguracijske presice novog izbornika košarkaša Josipa Sesara bila je naslovljena u stilu "Aco mi je rekao da sam mu favorit, zvao me je 'izborniče'" ili tako nekako. S obzirom na to da na tom predstavljanju nije bio, javio nam se sportski direktor Aleksandar Petrović sa željom da "nadopuni istinu".

– To što je Josip rekao samo je pola istine pa ja moram dodati svoju polovicu. Činjenica jest da je do kraja ožujka Sesar bio jedini i legitimni kandidat, no isto tako on je znao da ću ja krajem trećeg i početkom četvrtog mjeseca obaviti razgovore s još dva kandidata pri čemu ovdje neću spominjati ime kandidata koji je otpao jer mu klub nije dozvolio izvanklupski angažman.

I Sesar je znao za Gjergju

A kandidat o kojem želi govoriti, a već je i govorio, jest Dario Gjergja za kojeg je, ne umanjujući Sesarove kvalitete, smatrao da je iskusniji i prihvatljiviji izbor za ono što ovog časa hrvatska reprezentacija treba.

– Nakon razgovora s Gjergjom u Bruxellesu, a on se dogodio 3. travnja, i nakon što je Dario pristao na naše uvjete, i predsjednik Rukavina i glavni tajnik Vranković, ali i Sesar znali su da je Gjergja u igri. Štoviše, Sesar me nazvao i kazao da nema nikakvih problema prihvatiti da izbornik bude netko drugi. Dakle, svi su znali da je u igru ušao Gjergja i da je bio moj favorit.

Po reakcijama Darija Gjergje, koje saznajemo iz kruga njemu bliskih ljudi, čini se da smo tog trenera zavijek izgubili kao kvalitetnog kandidata za izbornika. Ima li takav dojam i čovjek koji mu se u osobno ime, ali i s pozicije sportskog direktora HKS-a ispričavao?

– Apsolutno da. Za Gjergju u hrvatskoj reprezentaciji ovo je bio idealan trenutak, a za Sesara idealan bi bio sljedeći termin. S Gjergjom bismo imali sve što reprezentacija ovog trenutka treba, a to je stručnjak koji je s Belgijom prošao sve ovo što čeka Hrvatsku. U tom slučaju dobili bismo izbornika za 16 do 20 tisuća eura godišnje plus onaj paušal koji ide preko HOO-a, što je pokazatelj koliko je on htio taj posao. Jer, ne možeš takvog trenera dobiti za takve novce.

A tu se opet vraćamo na pitanje zašto Aco na koncu nije izašao sa samo jednim kandidatom, u ovom slučaju s Gjergjom. Jer, kako je rekao i sam predsjednik Rukavina, u tom slučaju zacijelo bi Gjergja bio i izabran.

– Nisam htio izbaciti Sesara iz igre na nekorektan način, a i mislio sam da će se poštivati to da je Gjergja moj kandidat. Vjerovao sam u transparentnost, da će poštivati moje prijedloge i sugestije kao i u prethodnih sedam mjeseci. Da sam mislio da postoji mogućnost suprotnog scenarija, predložio bih jedno ime, odnosno Gjergju.

Ima i onih koji misle da uopće ne bi bilo loše da je Aco Petrović nastavio raditi posao izbornika jer njega taj posao ne može potrošiti kao što može mladog trenera.

– U određenim životnim fazama tijelo vam šalje signale. Kada sam završio igračku karijeru, 15 godina vozio sam bicikl 35 kilometara dnevno pa sam shvatio da to više ne mogu. Nakon toga sam trčao pet kilometara dnevno a nakon svega sam krenuo pješačiti. Sa 64 pune godine tijelo i glava su mi poslali poruku da je moj trenerski opus, s one četiri godine na čelu reprezentacije Brazila, zapravo završio. S Hrvatskom sam samo uskočio kao prijelazno rješenje, i to za nula kuna.

Bit će kamilica ili krš i lom

Kazao je novi izbornik na svojoj prvoj presici još i to da ga je začudilo što je sportski direktor Petrović uzeo godišnji odmor baš u vrijeme njegova predstavljanja. A gledano sa strane, čini nam se da je bolje za sve da je tome bilo tako. Bolje je za Savez, bolje je i za novog izbornika, a bogme i za temperamentnog sportskog direktora. Jer, s obzirom na to da se Petrović osjeća iznevjereno od Rukavine i Vrankovića, moglo je doći do darmara koji bi zacijelo loše utjecao na izbornu kampanju sadašnjeg predsjednika Nikole Rukavine, a izborna skupština bit će u lipnju.

Očekivano, Aco je svoj odlazak na odmor objasnio drugačije:

– Nakon sedam mjeseci rada i prijeđenih 12 tisuća kilometara, u kojem razdoblju nisam imao ni dan odmora, smatrao sam da mi je vrijeme da uzmem dva tjedna odmora i da dobro razmislim što ću dalje.

A ovo "što ću dalje " sluti nam na to da su, kada se Aco s dopusta vrati, moguća dva scenarija – kamilica i krš i lom. Možda će se stišati i nastaviti raditi svoj posao sportskog direktora, pa tako i surađivati s Josipom Sesarom, o kojem i dalje ima dobro mišljenje, a ako Petrović otvori dušu, mogao bi nastati medijski rat.