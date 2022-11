Tko kupuje Ronalda? Mega-transfer usred SP-a, moguć je veliki povratak. Odmah se oglasio najmoćniji klub Europe

Sada kada je službeno ono što se već neko vrijeme govorilo, postavlja se pitanje - gdje će Cristiano Ronaldo nastaviti karijeru? On je poručio da planira igrati nogomet do 40. godine. Danas, dva dana uoči otvaranja SP-a protiv Gane Ronaldo je dobio otkaz u Manchester Unitedu.

Kako ESPN piše, postavljaju se dva ključna pitanja oko nastavka njegove karijere. Prvo je pitanje što on još želi postići, a drugo je koliko novca želi zaraditi. Tjedna plaća na Old Traffordu bila je 500 tisuća funti ne uključujući bonuse. Ako će inzistirati na takvim uvjetima, broj onih koji to mogu platiti drastično će se smanjiti. Taj iznos ne bi bio problem za PSG, no oni već imaju Messija, Mbappea i Neymara. To je i Chelsea, navodi ESPN dodajući kako je novi vlasnik već pričao ovog ljeta s Ronaldovim agentom, no nije poznato kakav je stav Grahama Pottera i kako bi ga on uklopio u momčad. Bivši menadžer Thomas Tuchel ranije je ovog ljeta odbio tu ideju.

Mogući poslodavci nalaze se na Dalekom istoku, no Ronaldo bi u tom slučaju trebao žrtvovati igranje u Ligi prvaka. Isto vrijedi i za odlazak u američki MLS.

Marca piše da bi za Ronaldove usluge svakako mogao biti zainteresiran princ Saudijske Arabije Mohammed Bin Salman, vlasnik tamošnjeg kluba Al Nassr i engleskog Newcastlea, kojem novac ne predstavlja problem.

Spusti li Ronaldo novčana potraživanja u priču bi se mogao uključiti njegov prvi klub Sporting. Trener Ruben Amorim rekao je ranije kako oni nemaju toliko novaca da mu isplaćuju plaću. Pristane li Ronaldo na slabije uvjete, moguć je 'romantični povratak'.

ESPN piše i kako je u prošlosti postojao i interes talijanskog Napolija, a jedna od prednosti im je i ta što bi već u veljači Ronaldo mogao igrati Ligu prvaka, no kompromis bi trebao biti u vidu primanja.

Na Ronaldu je da odluči hoće li reći zbogom europskom nogometu i nastavi zarađivati velike iznose na drugim kontinentima.

'Želimo njemu i njegovoj obitelji sve najbolje u budućnosti'

Manchester United i portugalski reprezentativac Cristiano Ronaldo sporazumno su se razišli, objavio je slavni engleski klub.

"Klub želi zahvaliti Ronaldu na njegovom doprinosu tijekom njegova dva boravka na Old Traffordu. Postigao je 145 golova u 346 utakmica. Želimo njemu i njegovoj obitelji sve najbolje u budućnosti", stoji u priopćenju Manchester Uniteda.

"Svi u Manchester Unitedu ostaju usredotočeni na rad s trenerom Erikom ten Hagom kako bismo postigli najbolje moguće rezultate na terenu", dodaje se u priopćenju.

Je li opcija povratak u Real?

Florentino Perez, gazda Reala, uvijek je u niskom startu ako treba reagirati na tržištu igrača, a sa svojim bivšim igračem i ikonom Santiago Berabeua ostao je u kontaktu, Ronaldo se više puta vraćao na stadion Reala i gledao je utakmice, a španjolski mediji pišu i da je nedavno komunicirao s Perezom. Povratak u Real moguća je opcija, posebno jer se još uvijek ne zna dokad će trajati oporavak Karima Benzeme, koji se ozlijedio u samo predvečerje SP-a u Kataru te je otpao s popisa....

Foto: EXPA/ laPresse/ Fabio Ferrari ITA, Juventus Turin 19.05.2020, Trainingscenter, Turin, ITA, Juventus Turin, im Bild Christiano Ronaldo in seinem Auto // Christiano Ronaldo of Juventus Turin drive with his Car to the Trainingscenter in Turin, Italy on 2020/05/19. EXPA Pictures © 2020, PhotoCredit: EXPA/ laPresse/ Fabio Ferrarir"nr"n*****ATTENTION - for AUT, SUI, CRO, SLO only***** EXPA/ laPresse/ Fabio Ferrari

Ronaldo, 37-godišnji dobitnik pet Zlatnih lopti, bio je član Manchester Uniteda od 2003. do 2009. te ponovno od 27. kolovoza 2021. Eksplozivan intervju za TalkTV ovog mjeseca -- u kojem je Ronaldo također rekao da ne poštuje menadžera Erika ten Haga i da se osjeća izdanim od kluba, bila je kap koja je prelila čašu strpljenja u Unitedu. Cristiano Ronaldo trenutno se nalazi na Svjetskom prvenstvu u Kataru, gdje ga u četvrtak protiv Gane čeka prva utakmica s portugalskom reprezentacijom.

