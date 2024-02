Gavro mi je dao loptu i rekao: 'Pucaj penal u nadoknadi! Promašio sam...'

Austrijanac poljskih korijena, 35-godišnji Alexander Gorgon, bio je zvijezda Rijeke između 2016. i 2020. godine: osvajač prvenstva 2017., te čak tri Hrvatska kupa: 2017., 2019. i 2020. godine. Gorgon – jedan od najpopularnijih stranaca koji je ikada igrao na Kvarneru – danas je igrač poljskoga Pogona iz Szczecina, a u telefonskom razgovoru za Večernji.hr govori o svojoj karijeri, sretnome razdoblju u Rijeci, Rijekinim šampionskim ambicijama...

- Ovo je moja četvrta sezona u Pogonu. Jako sam zadovoljan ovdje, znam jezik, budući da su moji roditelji rođeni u Poljskoj, u Krakowu, pa smo mi doma uvijek govorili poljskim jezikom. Stoga mi je bilo jako lako prilagoditi se ovdje. I cijela moja obitelj je zadovoljna – kaže Gorgon, igrač sa sto nastupa za Rijeku i 34 pogotka.

Je li vaša najbolja još uvijek ona 2016./2017. kada ste s Rijekom osvojili dvostruku krunu?

- Svaka sezona u kojoj sam osvojio neki trofej bila mi je super. U bečkoj Austriji bio sam prvak 2013. godine, s Rijekom sam također bio prvak, to je ono što se pamti.

Koje su vaše najljepše uspomene iz Rijeke?

- Meni se najviše sviđalo što sam se jako brzo kao stranac prilagodio i što su me ljudi u Rijeci doživljavali kao da sam iz Rijeke. Nakon godinu dana provedenih u Rijeci, svladao sam hrvatski i mogao sam dobro komunicirati, a naravno da je za igrača uvijek najvažnije ono što se dogodi na terenu. Ako igraš dobro, osvojiš trofej, to ti uvijek pomogne. Ali, cijeli taj život na Kvarneru, atmosfera, ljudi oko kluba – baš sam se osjećao ugodno i imao uspješno razdoblje: najljepše u karijeri!

Po čemu pamtite najuspješnijeg Rijekinog trenera Keka?

- Bio je jako strog trener, koji je imao svoj način vođenja momčadi. Tko je od igrača prije poznavao Keka, sigurno bi mu život bio lakši. Međutim, ja sam s Kekom uvijek imao jako dobar odnos, uvijek sam osjećao da me poštuje, jako puno igrao sam kod njega. Je li me Kek doveo u Rijeku? Vjerojatno je Rijeka reagirala jer sam u tom trenutku bio slobodan igrač, a kada su me Keku prezentirali kroz videozapis, pretpostavljam da je on rekao da me uzmu.

U jednom razdoblju bili ste i kapetan Rijeke?

- U šampionskoj sezoni kapetan Rijeke bio je Mate Maleš, a ja sam bio kapetan kada je nakon Rožmana za trenera došao Bišćan.

Koja vam je bila najdraža utakmica u dresu Rijeke? Je li to bila ona kada ste na Rujevici pobijedili Dinamo 5:2? Tada ste bili najbolji igrač.

- Da, to je bila ta utakmica. Prije nje igrali smo u Vinkovcima, bilo je 0:0, igrao sam zadnjih pola sata, te nam je u sudačkoj nadoknadi bio dosuđen jedanaesterac. Mario Gavranović dao mi je loptu i kazao: 'Ajde, pucaj ti'. Ja sam u bečkoj Austriji u jednoj sezoni zabio osam od devet penala, a baš taj dan u Vinkovcima iz penala sam pogodio gredu, te je završilo 0:0. Bilo mi je neugodno zbog toga, a baš nam je bila trebala ta pobjeda, jer nam je dolazio Dinamo. No, protiv Dinama sam dobio šansu od prve minute i u toj utakmici postigao sam dva pogotka; baš mi je tada bio pao kamen sa srca zbog svega što mi se dogodilo prije toga. Nakon toga još sam pucao nekoliko jedanaesteraca za Rijeku.

Jeste li možda u kontaktu s nekim od suigrača iz Rijeke ili s nekim iz kluba?

- Možda se malo ponekad čujem s nekim preko Instagrama, ali nemam nekoga s kim kontaktiram cijelo vrijeme. Evo, recimo s našim bivšim sportskim direktorom Manceom kontaktiram par puta godišnje, jer imali smo jako dobar odnos.

Pratite li Rijekine nastupe u ovoj sezoni?

- Pratim, gledam njezine utakmice kad god mogu, i baš mi je drago što vidim uspješnu Rijeku. Ja sam navijač Rijeke, jer prije Pogona igrao sam samo za dva kluba, bečku Austriju i Rijeku, nikad nisam išao nigdje na posudbe, što je dokaz da sam bio uspješan u svakome klubu u kojemu sam igrao.

Što vam se najviše sviđa u Rijekinoj igri?

- Trebalo je izgraditi novu momčad, nakon što donedavno baš i nije bilo ugodno gledati Rijeku, a sada je to totalno drugačija momčad: vidi se želja, vidi se volja, na sreću je Rijeka dobila zvijezdu kao što je Marko Pjaca.

Kako mislite - na sreću?

- Rijekina sreća je bila u tome što joj se pojavila mogućnost da dobije igrača kao što je Marko Pjaca. Time je stvorena šansa da se cijela momčad digne. To je taj trenutak, kada ti se poklopi da nakon jednog onda dođu joj jedan, dvojica, trojica kvalitetnih igrača, i odmah cijela momčad od toga profitira.

Rijeka je nekada – i kada je bila najjača – znala pokleknuti u Maksimiru respektirajući previše Dinamo. Je li sada toliko zrela da joj se to ne može dogoditi?

- Kada je Rijeka u formi, bio to Poljud ili Maksimir – mora ići na tri boda. Tako je bilo kada sam ja igrao za Rijeku. Mislim da je sada baš trenutak u kojem nikakva Rijekina opcija nije 'sakrivanje'. Imaju baš dobru šansu da pokažu koliko žele osvojiti prvenstvo; najvažnije je da u izravnim susretima s konkurentima za titulu ne gube utakmice, a tzv. manje suparnike moraju pobjeđivati. To je bila tajna i našega uspjeha kada smo osvojili prvenstvo – gotovo sve suparnike slabije na papiru mi smo po četiri puta pobjeđivali. A velike utakmice bile su nešto posebno. Za njih se nije trebalo dodatno motivirati, u njima te navijači nose...

Koje vam je gostovanje s Rijekom bilo najneugodnije u Hrvatskoj ligi?

- Protiv Lokomotive. To je bila dobra momčad, imali su igrače koji su napravili dobre transfere. Nije bilo baš puno navijača na tribinama, nedostajalo nam je atmosfere, a teren nije bio baš dobar... Lokomotivi sam dao nekoliko golova, ali sjećam se da su to uvijek bile teške utakmice.

Očekujete li da Rijeka nadigra Dinamo, imajući u vidu činjenicu kako je Dinamo umoran od bitke s Betisom?

- Za nas igrače najbolje je kada se stalno igra: utakmica, regeneracija, utakmica. Dinamo već dosta godina igra svaka četiri dana, naviknut je na taj ritam i ne vidim u tome neki problem za Dinamo. Naravno, navijat ću za Rijeku, nadam se da će biti pozitivan rezultat za Rijeku, i stvarno mislim da je došlo vrijeme da Rijeka ponovno osvoji prvenstvo – zaključio je Alexander Gorgon.

