Jakirović najavio povratak dva pojačanja Dinama: 'Da nije imao problema, mogao je igrati u Realu'

Hrvatski prvak Dinamo u nedjelju od 15 sati igra derbi susret 24. kola SuperSport HNL-a protiv Rijeke na Maksimiru. Zagrebački plavi s velikom dozom samopouzdanja ulaze u ovaj dvoboj, prošli četvrtak su izbacili španjolski Betis iz Konferencijske lige, pa stoga očekuju nastavak pozitivnog niza.

- Igramo pravi derbi, Rijeka je prva na tablici i ima pet pobjeda ovo proljeće. Sjajno su startali. Naravno, i mi smo u dobrom stanju, osobito nakon prolaska u Europi. Imamo trening poslijepodne i vidjet ćemo za koga ćemo se odlučiti. Očekujem dobru utakmicu u kojoj je nama jako važno da pobijedimo - rekao je Sergej Jakirović na press konferenciji.

- Rijeka? Možda će nas malo čekati, možda malo ganjati, možda čekati drugo poluvrijeme s obzirom na našu potrošnju u četvrtak. Imaju sjajnih individualaca poput Pjace, koji bi po mojem mišljenju igrao u Realu da nije imao problema s ozljedama. Ima ih još jako dobrih da ih sve ne nabrajam. Morat ćemo u fazi obrane biti maksimalno koncentrirani, kao što smo bili u četvrtak. Na tom nivou smo pokazali da možemo parirati i to će biti ključ utakmice.

- Tko je ozlijeđen? Trudimo se za Bulata i Ogiwaru, vidjet ćemo hoće li moći trenirati. Oni su out plus svi otprije, ali vraća se Stojković. On bi trebao ući u momčadski trening ovih dana, ali nećemo žuriti s njim. Rog se također dobro oporavlja i očekujemo da će biti spremni u onoj reprezentativnoj pauzi.