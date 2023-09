Fury Hrgoviću otvara put do Usika: 'Nije me briga za pojaseve. Nakon Ngannoua hoću Jonesa'

Krajem listopada trebao bi se odigrati veliki crossover meč između Tysona Furyja i bivšeg UFC-ovog prvaka teške kategorije, Francisa Ngannoua. Međutim, upravo je ova velika priredba izazvala brojne kritike među boksačkom publikom koja priželjkuje superborbu između Furyja i Oleksandra Usika za ujedinjenje titula.

Usprkos mišljenju mnogih da Fury zapravo izbjegava borbu protiv Usika, većina se nada da će do te borbe ipak doći. Fury je u razgovoru za Daily Mail govorio o eventualnoj organizaciji te borbe. Kazao je kako za njega ujedinjenje titula nema značaj i da samo nastoji zaraditi što više te da se time vodi kada bira protivnike.

"Ne zanima me borba s Usikom. On je mali ukrajinski se**nja, to je sve. Nije me briga za ujedinjenje titula, to mi ne znači ništa. Tražim samo najveću moguću zaradu, a Usik većinu vremena to ne donosi. On je samo stranac koji ne govori dobro engleski i ne možeš ga prodati. Vjerojatno tražim još jednog Amerikanca. Vjerojatno ću se boriti s Jonom Jonesom u boksačkom meču", rekao je Fury. Međutim, boksačkoj publici je poznat po brojnim velikim najavama koje se izjalove jednako brzo i iznenadno kako se i pojave.

"Hejteri će hejtati, ali ja dobivam lovu, i to puno. Svi poznati imaju hejtere. Siguran sam da ih je imao i Van Gogh, ali ne znam nijednog imenovati pa i to nešto govori", rekao je Fury istaknuvši kako ga nije briga što kažu oni koji žele vidjeti borbu za ujedinjenje titula.

Međutim, valja spomenuti da bi prema navodima boksačkog veterana i Furyjevog prijatelja Dereka Chisore, "Kralj cigana" trebao od borbe s Ngannouom zaraditi oko 47 milijuna eura. S druge strane pretpostavlja se da bi ukupna zarada od borbe protiv Usika bi trebala iznositi oko 113 milijuna eura, od čega bi Fury gotovo sigurno dobio veći dio. Stoga je pitanje veće financijske isplativosti crossover borbe izrazito sporno.

S druge strane, nemogućnost dogovaranja borbe za ujedinjenje pojaseva otvara vrata Filipu Hrgoviću koji je trenutno izvanredni prvak teške kategorije po IBF-u i tako obavezni izazivač za Usika. Ako do ikakvih pregovora o borbi Jonesa i Furyja uopće dođe, bit će to nakon njegovog okršaja sa Stipom Miočićem 11. studenog ove godine.

