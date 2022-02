FOTO Zastrašujuć pad japanske sportašice: Vrištala je i plakala od bolova

Zimske olimpijske igre u Pekingu još nisu počele, a dogodila se teška nesreća u kojoj je stradala japanska sportašica Rina Yoshika (25).

Tijekom snowboarding treninga u snježnom parku pala je i ostala nepomično ležati. Ubrzo joj je pristigla pomoć, a nesretnica je vrištala i plakala od bolova.

Trebalo je oko 20 minuta da je na nosilima dovedu do vozila Hitne pa prevezu u bolnicu, gdje joj se pruža odgovarajuća skrb.

Nije poznato u kakvom je točno zdravstvenom stanju, no sigurno nije dobro jer je Japanski olimpijski odbor već službeno priopćio da Yoshika neće nastupati na Igrama već će se vratiti u Japan čim bude dovoljno stabilna.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS 2022 Beijing Olympics - Snowboard - Men's and Women's Slopestyle Training - Genting Snow Park, Zhangjiakou, China - February 3, 2022. Rina Yoshika of Japan after falling during training REUTERS/Dylan Martinez Photo: Dylan Martinez/REUTERS

Trebala je nastupati u disciplinama "slopestyle" 5. veljače i "big air" 14. veljače. U njima će Hrvatsku predstavljati Lea Jugovac.