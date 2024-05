Torcida bakljama zasula teren u Zagrebu, čuli se topovski udari, policija spriječila incident

Imat će mnogo posla i idućega tjedna disciplinski sudac HNL-a, Alan Klakočer. Navijači Hajduka u posljednjim su minutama ogleda 36. kola HNL-a bakljama i još kojekakvim pirotehničkim sredstvima zasuli teren u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu. U smiraj utakmice koja je završena pobjedom Hajduka protiv Lokomotive od 5:2, Torcida je na istočnoj tribini napravila pravi pirotehnički šou program. Nije to bilo zbog pobjede Hajduka, već zbog kraja sezone i činjenice da je Hajduk ostao iza Dinama i Rijeke na prvoligaškoj ljestvici.

Torcida je u trenucima dok su baklje letjele prema terenu pjevala i pjesme kojima je pokazala koliko je zapravo frustrirana lošim Hajdukom ove sezone. Hitovi kao što su: '...ne mogu ti to oprostiti...', pa zatim 'što učinio si ti od života mog, zašto dao si mi ti samo praznu bol'...", parali su uši svima na stadionu. Razvili su i poruku na kojoj je pisalo: "Kad je čovjek umoran od ludosti traži snove, kad pronađe snove koje voli, lovi ih do smrti!"

Torcidina bakljada ostala bi u sjeni događaja iz 62. minute da nije bilo munjevite reakcije policijskih snaga. Naime, kod izlaska Roberta Mudražije s terena, došlo je umalo i do tučnjave. Podsjetimo, baš je Mudražija taj koji je Hajduku na Poljudu zabio dva gola u prethodnom međusobnom dvoboju Hajduka i Lokomotive. Taj je poraz gurnuo Hajduk dalje od prvog mjesta. Domaća publika pljeskala je Mudražiji, a dio zapadne tribine na kojem su bili prijatelji Hajduka počeo je zviždati mu. Dovelo je to do reakcije, no policija je brzo intervenirala i spriječila sukob.

Utakmica je završila pobjedom Hajduka od 5:2, a tri je pogotka za splitsku momčad postigao Aleksandar Trajkovski. Po jedan su dodali Josip Brekalo i Emir Sahiti. Za Lokomotivu je dvostruki strijelac bio Duje Čop. no tri od ukupno sedam golova mogli bi se okarakterizirati i kao autogolovi, pa ćemo vidjeti koja će biti konačna odluka HNS-a.