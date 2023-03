FOTO Srbin igrao rukom prije gola za pobjedu Juventusa, VAR ga priznao: Ovo je skandal

U derbi susretu 27. kola talijanske Serie A nogometaši Juventusa su u gostima bili bolji od Intera te su slavili s 1:0. Gol odluke postignut je u 23. minuti. Nakon akcije Vlahovića i Rabiota, francuski nogometaš je uposlio Filipa Kostića koji je dobro naciljao i pogodio suprotni kut za vodstvo Juventusa, što se kasnije ispostavilo kao pogodak odluke.

No, gol je postao pitanje rasprave jer je Dušan Vlahović tijekom akcije igrao rukom. VAR je pogledao situaciju i priznao pogodak, što je izazvalo bijes na klupi Intera. Nije srpski napadač bio jedini čija je ruka došla u kontakt s loptom, isto se dogodilo i Adrienu Rabiotu pa nije iznenađenje da je trener Internazionalea Simone Inzaghi bio bijesan. Navodno nije bilo svih snimaka...

- Dogodilo se nešto jako ozbiljno. Primiti ovakav gol u vrijeme VAR-a je neprihvatljivo. Još teže je s objašnjenjem da nema snimaka. Ljuti smo i tražimo odgovore. Ovo je skandal - rekao je.

Beautiful volleyball movements by Rabiot and Vlahovic in their build up to the goal.



Obviously only one team plays a different sport in the league, different rules. pic.twitter.com/xLO0q3N7Dp