FOTO Slavni glumac pojavom ukrao sve poglede na finalu Wimbledona

Najbolji tenisač svijeta 34-godišnji Srbin Novak Đoković treći put zaredom, a šesti put u karijeri osvojio je naslov wimbledonskog pobjednika svladavši u nedjeljnom finalu 25-godišnjeg Talijana Mattea Berrettinija sa 6-7 (4), 6-4, 6-4, 6-3 nakon tri sata i 24 minute igre. Đokoviću je to 20. trofej na Grand Slam turnirima, čime se pridružio Švicarcu Rogeru Federeru i Španjolcu Rafaelu Nadalu kao surekorder po broju naslova na četiri najveća svjetska turnira.

Matteo Berrettini će ostati upamćen kao prvi talijanski tenisač koji je zaigrao u wimbledonskom finalu, ali nije uspio postati prvi talijanski pobjednik na Grand Slam turniru nakon 1976. kad je Adriano Panatta slavio u Roland Garrosu.

Zagrepčanka Marija Čičak postala je prva žena koja je u ulozi glavne sutkinje vodila finale Wimbledona u muškoj konkurenciji i taj je posao napravila na najbolji mogući način.

Sve te povijesne trenutke u sjećanju će imati i poznati i slavni koji su došli pratiti ovaj meč. Među njima je najviše pažnje privukao Tom Cruise, slavni glumac koji je briljirao u mnogim filmovima. Tom je oduševio sve okupljene u jako elegantnom izdanju i sa širokim osmijehom na licu.

Tom Cruise waves to fans as he watches the Gentlemen's Singles Final between Matteo Berrettini and Novak Djokovic on centre court on day thirteen of Wimbledon at The All England Lawn Tennis and Croquet Club, Wimbledon. Picture date: Sunday July 11, 2021.