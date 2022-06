FOTO Emotivan susret Dalića i Deschampsa: Izgubili su očeve isti dan i jedan drugog tješili

Izbornicima Hrvatske i Francuske, Zlatku Daliću i Didieru Deschampsu, dogodila se obiteljska tragedija isti dan, 31. svibnja. Obojici su umrli očevi i zbog toga su napustili pripreme reprezentacija pa ih u prvim utakmicama nisu ni vodili.

Obje su reprezentacije u Ligi nacija i izgubile, Hrvatska od Austrije 0:3, a Francuska od Danske 1:2. Ali, za drugoko kolo i međusobni dvoboj na Poljudu, vratili su se za kormilo i jedan drugom izrazili suću te se zagrlili.

Razmijenili su pritom par riječi i bez da se čulo koje, radilo se o očito emotivnom trenutku. Svjesni kroz što prolaze i koliko je teško u takvim trenucima koncentrirati se na posao, posebno jer nisu ni imali poduže vrijeme za žaljenje.

Two head coaches, one emotional moment: Both Didier Deschamps and @DalicZlatko lost their fathers prior to the match, and expressed condolences to each other. 🙏#CROFRA #Family pic.twitter.com/5A48IchFRm