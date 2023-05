Filmska priča svjetski popularne tenisačice: Udaje se za navijača koji je zamolio za selfie

Jedna od najpopularnijih svjetskih tenisačica Garbine Muguruza zaručila se za svog navijača koji ju je u New Yorku prije dvije godine tražio za selfie. Muguruza, osvajačica Roland Garrosa i Wimbledona te nekadašnji broj jedan svjetskog tenisa, za vikend se u rodnoj Marbelli zaručila za Arthura Borgesa nakon dvogodišnje veze. No, ono što je najzanimljivije, jest priča o njihovoj vezi i načinu na koji su se upoznali. Priča Muguruze i Borgesa potpuno je suprotna od onih na koje smo naviknuli u elitnom svijetu sporta.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Borges je bio Muguruzin navijač koji je sreo španjolsku tenisačicu tijekom šetnje u New Yorku. Tih dana igrao se US Open, a Muguruza je šetala Central Parkom kada joj je mladić prišao i zatražio selfie. Tom prilikom Arthur je poželio sreću tenisačici na US Openu, nakon čega se dvojac upoznao. O svemu tome Muguruza je govorila za španjolski magazin Hola.

- Moj hotel bio je blizu Central Parka i bilo mi je dosadno pa sam pomislila da bih trebala otići u šetnju. Izašla sam i naletjela na njega na ulici. Okrenuo se i rekao mi 'Sretno na US Openu'. Odmah sam pomislila kako je zgodan - rekla je Muguruza.

VEZANI ČLANCI:

Sretni par se nastavio viđati tijekom održavanja US Opena i često su šetali New Yorkom. Počeli su provoditi sve više vremena zajedno, da bi se proteklog vikenda zaručili na Marbelli. Muguruza je otkrila da je jako privlači činjenica da Borges ne dolazi iz svijeta sporta. Umjesto toga, Borges radi u svijetu mode.

Inače, Muguruza je svojevremeno bila svjetski broj jedan, a prošle godine još uvijek je bila član Top 10 društva. Međutim, proteklih mjeseci odlučila je napraviti pauzu nakon što se mučila s lošom formom.